Отравили, притворяется или заболел сам. Вокруг состояния здоровья лукашенко появились интересные теории

Впервые подозрения начали возникать после фотографий со Дня Победы в Москве.

Состояние здоровья белорусского диктатора александра лукашенко, выглядевшего хилым на параде девятого мая в москве, стало привлекать к себе внимание. Сейчас мысли разделились, а вокруг этого начали появляться разные теории: кто-то считает, что он пытается притвориться больным, кто-то, что его отравили. Не исключают и вариантов, что тот мог заболеть сам.

Версия 1. Заболел сам.

В белорусских СМИ заметили, что диктатор с начала мая стал гораздо меньше появляться на публике. А журналисты издания "Зеркало" подсчитали, что этот третий день подряд не появляется на публике. Его график выходов в свет существенно изменился, там почти нет публичных событий. Это аномалия.

"Аномалии в распорядке белорусского политика как раз начались в мае, еще до поездки в москву в День Победы", — пишет издание.

Например, в среду, четверг и пятницу на прошлой неделе уже был заметен хриплый голос политика. С чем именно это связано и какое сейчас состояние его здоровья неизвестно.

Журналисты также обращают внимание на подозрительные маркеры:

В москве он не смог пройти 300 метров пешком

Руки лукашенко на параде были с повязкой, может быть, это следы от катетера.

лукашенко не появился на неформальном завтраке лидеров стран, посетивших москву.

Дома в Минске отказался от произнесения традиционной речи.

Ранее находящийся в оппозиции белорусский экс-министр Павел Латушко выразил уверенность, что лукашенко действительно тяжело болен. По его словам, информация о болезни диктатора была получена несколько дней назад. А лукашенко действительно уже старый, больной и уставший человек.

"У него грипп вместе с ковидом и его состояние достаточно плохое. Выглядел он москве, конечно, ужасно", — рассказал Латушко в комментарии "Апострофу".

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже предупредила, что если "лукашенко все", то Беларусь будет обязана не допустить приход "другого диктатора или российского ставленника". Поэтому она готова взять на себя ответственность за то, чтобы этого не произошло.

Версия 2. Отравление

Вторая версия – еще более загадочная. Британский таблоид Daily Mirror рассматривает теорию того, что тирана могли целиком и отравить во время парада, на котором он присутствовал вместе с владимиром путиным. Издание цитирует белорусского политолога Дмитрия Болкунца, предполагающего, что возможно и отравление.

"На видео снят момент, когда он умолял путина, а затем российского работника службы безопасности предоставить ему транспорт в Могилу Неизвестного солдата в Александровском саду у кремлевской стены, чтобы положить венок с правителем Кремля и другими руководителями бывших советских республик", — говорится в статье.

Дров в огонь подбросил также украинский журналист Дмитрий Гордон. Тот в эфире YouTube-канала Ходорковский live заявил, что диктатора Белоруссии могли отравить.

"Следите за лукашенко. Мне кажется, его отравили, и он скоро умрет. Следите внимательно за ним", — сказал Гордон.

Военный эксперт Александр Мусиенко также является поклонником версии об отравлении. Мол, кремль уже неоднократно прибегал к такому способу устранения неугодных. Он приводит следующие мотивы:

нежелание лукашенко отдавать приказ белорусским войскам о вторжении в Украину;

лукашенко пытался затеять самостоятельную игру с Китаем "через голову" россии;

сохранение власти и отсрочка поглощения Беларуси россией.

Версия 3. Притворяется больным

Не менее загадочная теория – лукашенко может притворяться больным и все это – очень искусная игра перед камерами. Политолог из Вашингтона Рамиз Юнус в эфире "Прямого" предположил, что лукашенко сыграл болезнь, чтобы на параде мог выступать только путин, и все остальные не обиделись. Мол, содержание речи было антизападным, а семи иностранным президентам пришлось сидеть и аплодировать этому бреду. В свою очередь, российский журналист Иван Яковина также считает, что диктатор притворяется, но уже потому что он понимает, что режим путина приближается к поражению, особенно перед контрнаступлением ВСУ, а ассоциироваться с таким режимом невыгодно.

Как сообщал Телеграф, певцы от Хорватии на Евровидении выступили с антивоенной песней, в которой намекают на презент лукашенко для путина в эпизоде с подаренным трактором.