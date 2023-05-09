Это было бы самоубийство: в ГУР объяснили громкое заявление лукашенко по Украине

Слухи о нападении Беларуси были российской информационной операцией

С самого начала полномасштабного вторжения в Украину россия пыталась раздувать слухи о том, что Беларусь тоже начнет нападение. Впрочем, такой удар для режима александра лукашенко был бы самоубийством. И именно с этим связано его недавнее заявление о том, что Украина не собирается нападать на его страну.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Все время с 24 февраля, когда рф пыталась проводить свою информационно-психологическую спецоперацию, что якобы завтра Беларусь нападет на Украину в контексте участия в наземной операции полномасштабной военной агрессии россии, то это было враждебной ИПСО", — отметил Юсов.

Кроме того он добавил, что представители ГУР МО неоднократно говорили, что никакого нападения из Беларуси не будет, поскольку это не соответствует интересам лукашенко и вообще было бы самоубийственным для его режима.

Представитель разведки также добавил, что согласно данным социологии сами белорусы не поддерживают такую перспективу, а сторонников вторжения там ничтожно мало.

"Как бы то ни было, но общественное мнение важно даже для диктатора лукашенко", — добавил он.

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Как сообщалось ранее, в конце апреля лукашенко внезапно заявил, что Украина не собирается нападать на его страну, хотя весной прошлого года он даже стал героем мемов после речи о картах "откуда на Беларусь готовилось нападение"