Про карты нападения соврал? лукашенко удивил заявлением насчет Украины

Несмотря на все обвинения в адрес Украины, лукашенко признал, что нападать на Беларусь никто не собирается

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко неожиданно заявил, что Украина не намерена нападать на его страну. Хотя весной прошлого года он стал героем мемов после речи о картах "откуда на Беларусь готовилось нападение" со стороны Украины и превентивном ударе.

Об этом белорусский диктатор заявил во время визита в Гомельскую область, передает его пресс-служба. По словам лукашенко, на Беларусь вообще никто не собирается нападать — ни Украина, ни другие страны.

Во время общения рабочие и жители одного из поселков затронули тему войны и сказали, что хотят только мира. Президент моментально поспешил успокоить граждан, сделав неожиданное заявление, которое противоречит его же словам годичной давности.

"Никто на нас нападать не собирается. В том числе украинцы. Да и западники мне говорят: "александр григорьевич, к вам ни украинцы, ни поляки не собираются". Может, и не собираются. Но нам надо быть готовыми ко всему", — сказал лукашенко на встрече с народом.

Также он добавил, что в Беларуси будет мир и попросил жителей юга страны не волноваться, ведь он не хочет воевать и отправлять людей на фронт. К слову, сами же жители Гомельской области назвали свой регион прифронтовым и отметили, что "начали ценить жизнь", диктатор с этим согласился, но попросил их не волноваться.

"Но это не значит, что к нам кто-то собирается с войной идти. Шальных там хватает. Ну куда денешься… Война там идет. Поэтому вы не думайте, что я хочу развернуть тут какую-то войну. Главное – чтобы сюда не прилетало (как говорят на Донбассе), чтобы люди жили на мирной земле", — сказал лукашенко, призвав людей спокойно работать, но быть начеку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что лукашенко согласился участвовать в войне. Он заявил, что готов лично взять в руки оружие и воевать вместе с россиянами, если украинские солдаты зайдут на территорию Беларуси.