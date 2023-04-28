Про карти нападу збрехав? лукашенко здивував заявою щодо України

Незважаючи на всі звинувачення на адресу України, лукашенко визнав, що нападати на Білорусь ніхто не має наміру

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко несподівано заявив, що Україна не збирається нападати на його країну. Хоча навесні минулого року він став героєм мемів після промови про карти "звідки на Білорусь готувався напад" з боку України та превентивний удар.

Про це диктатор заявив під час візиту до Гомельської області, передає його прес-служба. За словами лукашенка, на Білорусь взагалі ніхто не має наміру нападати, ні Україна, ні інші держави.

Під час спілкування робітники та жителі одного з селищ торкнулися теми війни і сказали, що хочуть лише миру. Лукашенко моментально поспішив заспокоїти громадян, зробивши несподівану заяву, яка суперечить його ж словам річної давності.

"Ніхто на нас нападати не збирається. У тому числі українці. Та й західняки мені кажуть: "олександре григоровичу, до вас ні українці, ні поляки не збираються". Може, і не збираються. Але нам треба бути готовими до всього", — сказав лукашенко на зустрічі із народом.

Також він додав, що у Білорусі буде мир і попросив жителів півдня країни не хвилюватися, оскільки не хоче воювати і відправляти людей на фронт. До речі, самі ж жителі Гомельської області назвали свій регіон прифронтовим і зазначили, що "почали цінувати життя", диктатор із цим погодився, але попросив їх не хвилюватися.

"Але це не означає, що до нас хтось збирається з війною йти. Шалених там вистачає. Ну, куди подінешся… Війна там йде. Тому ви не думайте, що я хочу розгорнути тут якусь війну. Головне – щоб сюди не прилітало (як кажуть на Донбасі), щоб люди жили на мирній землі", — сказав лукашенко, закликавши людей спокійно працювати, але бути напоготові.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що олександр лукашенко погодився брати участь у війні. Він заявив, що готовий особисто взяти до рук зброю та воювати разом із росіянами, якщо українські солдати зайдуть на територію Білорусі.