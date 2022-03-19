лукашенко став об’єктом глузувань через безглуздий випад на адресу України: найкращі пародії з соцмереж

У мережі продовжують сміятися зі слів лукашенка про Україну

Минулої п’ятниці, 11 березня, білоруський посібник терористів олександр лукашенко на зустрічі з кривавим диктатором володимиром путіним видав заяву про те, що Україна нібито готувала напад на його країну, який мав статися через 6 годин після початку вторгнення росії в нашу країну. Звісно користувачі мережі не стали стояти осторонь і сповна оцінили те марення, яке озвучив лукашенко.

Відповідні пародії були оприлюднені користувачами Фейсбук.

"Старий розказ — новому контингенту", — пишуть вони.

З’явилися й інші версії виступу білоруського диктатора.

Як повідомлялося раніше, територія Білорусі активно використовується російськими військами для ракетного обстрілу міст нашої країни. Крім того, саме звідти розпочався наступ на Київ.

Згодом лукашенко заявив, що його країна не вступатиме у війну проти України, проте пізніше звинувачував нашу країну в нібито ракетних обстрілах Білорусі.

Водночас у мережі з’явилася інформація, що для білоруських солдатів все ж таки знайшлася робота в тилах, зокрема їх залучають до ремонту підбитої російської техніки та періодично змушують відмивати її від залишків екіпажів.