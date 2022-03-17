Лукашенко обрушився на Україну із гучним звинуваченням

Лукашенко заявив, що з території України по Білорусі нібито було щонайменше два пуски ракет

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко, який раніше заявив про ненамір воювати з українцями, звинуватив Україну в тому, що з її території нібито було скоєно два пуски ракет "Точка-У".

Про це передають росЗМІ.

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"Якщо Україна продовжуватиме ескалацію проти Білорусії, провокувати — Мінськ відповість", — сказав білоруський диктатор.

Нагадаємо, що російські окупанти вже здійснили низку провокацій на кордонах України з Білоруссю. Першу спробу спровокувати Білорусь на наступ на Україну було зафіксовано 11 березня. Російська авіація, як і повідомляв Міністр оборони України Олексій Резніков, здійснила атаку на населений пункт у Білорусі з території України. Проте Міноборони Білорусі вдало, що жодного обстрілу не було — цю інформацію назвали фейком, попри наявність відео, а також свідчення місцевих жителів. Це цілком зрозуміло тим, що влада Білорусі боїться воювати з українцями.

Варто зазначити, що білоруський журналіст Олександр Папко, який раніше жив у Варшаві, детально розібрав, чому українцям не варто боятися армії самопроголошеного лідера лукашенка, який одним з перших підтримав росію в її військовій агресії проти української держави.

Також "Телеграф" повідомляв, що Білорусь звернулася до Китаю з проханням про допомогу для подолання економічних санкцій, введених проти республіки через її політичну позицію щодо війни в Україні.