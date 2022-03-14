Лукашенка шукає нового господаря? З’явилася цікава заява

За словами Лукашенка, це є додаткові шляхи співпраці.

Слідом за росією за допомогою до Китаю звернулася і Білорусь.

Про це повідомляють Telegram-канали білоруських ЗМІ.

"Білорусь звернулася до Китаю за економічною допомогою для подолання західних санкцій", — йдеться у повідомленні.

На зустрічі із послом Китаю у Мінську Лукашенко назвав це "додатковими шляхами співпраці з урахуванням ситуації у регіоні"".

У коментарях припускають, що Лукашенко вже шукає нового хазяїна. А також зазначають, що Китай ніколи так просто не допомагає

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Зазначимо, що в Китаї вже відреагували на інформацію в ЗМІ і заявили, що влада КНР не отримувала прохань від росії надати військову допомогу, яку нібито росіяни мали використовувати у війні проти України.

На думку філантропа Джорджа Сороса, зараз навіть КНР розуміє — у них під боком знаходиться сусід, що зовсім збожеволів.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати серйозних втрат у війні з Україною. За 18 днів вторгнення окупанти втратили понад 12 тисяч військових, сотні одиниць автомобільної техніки, 77 літаків та 90 вертольотів. Таких втрат у росії не було навіть за першу та другу чеченські війни, які вона вела десятиліттями.