Це було б самогубство: у ГУР пояснили гучну заяву лукашенка щодо України

Чутки про напад Білорусі були російською інформаційною операцією

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну росія намагалася роздмухувати чутки про те, що Білорусь теж почне напад. Втім, такий удар для режиму олександра лукашенка був би самогубством. Саме з цим пов'язана його заява про те, що Україна не збиралась нападати на його країну.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

"Весь час з 24 лютого, коли росія намагалася проводити свою інформаційно-психологічну спецоперацію, що нібито завтра Білорусь нападе на Україну в контексті участі в наземній операції повномасштабної військової агресії рф, то це було ворожою ІПСО", — зазначив Юсов.

Крім того, він додав, що представники ГУР МО неодноразово говорили, що жодного нападу з Білорусі не буде, оскільки це не відповідає інтересам лукашенка і взагалі було б самогубним для його режиму.

Представник розвідки також додав, що, згідно з даними соціології, самі білоруси не підтримують таку перспективу, а прихильників вторгнення там мізерно мало.

"Хоч би що там було, але громадська думка важлива навіть для диктатора лукашенка", — додав він.

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Як повідомлялося раніше, наприкінці квітня лукашенко раптово заявив, що Україна не збирається нападати на його країну, хоча навесні минулого року він навіть став героєм мемів після промови про карти "звідки на Білорусь готувався напад"