Отруїли, прикидається чи захворів сам. Навколо стану здоров'я лукашенка з'явилися цікаві теорії

Вперше підозри почали виникати після світлин з Дня Перемоги у москві

Стан здоров'я білоруського диктатора олександра лукашенка, який виглядав хирлявим на параді дев'ятого травня у москві, став привертати до себе увагу. Зараз думки розділилися, а навколо цього почали з'являтися різні теорії: хтось вважає, що він намагається прикинутися хворим, хтось — що його отруїли, не відкидають варіантів, що той міг захворіти сам.

Версія 1. Захворів сам.

У білоруських медіа помітили, що диктатор з початку травня став значно менше з’являтися на публіці. А журналісти видання "Зеркало" підрахували, що той третій день поспіль не з’являється на публіці. Його графік виходів у світ суттєво змінився, там майже немає публічних подій. Це аномалія.

"Аномалії в розпорядку білоруського політика якраз почалися в травні, ще до поїздки в москву на День Перемоги", — пише видання.

Наприклад, у середу, четвер і п'ятницю минулого тижня вже був помітним охриплий голос політика. З чим саме це пов'язано і який зараз стан його здоров'я — невідомо.

Журналісти також звертають увагу на підозрілі маркери:

У москві він не зміг пройти 300 метрів пішки

Руки лукашенка на параді були з пов'язкою, можливо, це сліди від катетера.

лукашенко не з’явився на неформальному сніданку лідерів країн, які відвідали москву.

Вдома у Мінську відмовився від виголошення традиційної промови.

Раніше білоруський ексміністр Павло Латушко, який зараз перебуває в опозиції, висловив впевненість, що лукашенко справді тяжко хворий. За його словами, інформацію про хворобу диктатора було отримано кілька днів тому. А лукашенко насправді вже стара, хвора та втомлена людина.

"У нього грип разом із ковідом і його стан досить поганий. Виглядав він Москві, звичайно, жахливо", — розповів Латушко у коментарі "Апострофу.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вже попередила, що якщо "Лукашенко все", то Білорусь буде зобов'язана не допустити приходу "іншого диктатора чи російського ставленика". Тому вона готова взяти на себе відповідальність за те, щоб цього не сталося.

Версія 2. Отруєння

Друга версія — ще більше загадкова. Британський таблоїд Daily Mirror розглядає теорію того, що тирана могли цілком і отруїти під час параду, на якому він був присутній разом із володимиром путіним. Видання цитує білоруського політолога Дмитра Болкунця, який припускає, що можливе і отруєння.

"На відео знято момент, коли він благав путіна, а потім російського працівника служби безпеки надати йому транспорт до Могили Невідомого солдата в Олександрівському саду біля кремлівської стіни, щоб покласти вінок з правителем Кремля та іншими керівниками колишніх радянських республік", — сказано у статті.

Дрів у вогонь підкинув також український журналіст Дмитро Гордон. Той в ефірі YouTube-каналу Ходорковський live заявив, що диктатора Білорусі могли отруїти.

"Стежте за лукашенком. Мені здається, його отруїли, і він скоро помре. Слідкуйте уважно за ним", – сказав Гордон.

Військовий експерт Олександр Мусієнко також є прихильником версії про отруєння. Мовляв, кремль уже неодноразово вдавався до такого способу усунення неугодних. Він наводить такі мотиви:

небажання лукашенка віддавати наказ білоруським військам про вторгнення в Україну;

лукашенко намагався затіяти самостійну гру з Китаєм "через голову" росії;

збереження влади та відстрочення поглинання Білорусі росією.

Версія 3. Прикидається хворим

Не менш загадкова теорія — лукашенко може прикидатися хворим і все це — дуже майстерна гра перед камерами. Політолог з Вашингтона Раміз Юнус в ефірі "Прямого" припустив, що лукашенко зіграв хворобу, аби на параді міг виступати лише путін, і всі інші не образилися. Мовляв, зміст промови був антизахідним, а сімом іноземним президентам довелося сидіти та аплодувати цій маячні. Своєю чергою російський журналіст Іван Яковина також вважає, що диктатор прикидається, бо він розуміє, що режим путіна наближається до поразки, особливо перед контрнаступом ЗСУ, а асоціюватися з таким режимом невигідно.

Як повідомляв "Телеграф", співаки від Хорватії на Євробаченні виступили з антивоєнною піснею, у якій натякають на презент лукашенка для путіна в епізоді із подарованим трактором.