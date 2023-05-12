Запросили лукашенка за "великі успіхи": ООН відзначилася дивним рішенням

ООН високо оцінює досягнення білорусі у сфері сталого розвитку, там ніби забули про те, що творить диктатор усередині своєї країни та про його сприяння росії у війні проти України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який днями зробив дивну заяву про Україну, планує запросити самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка на саміт з Цілей сталого розвитку (ЦУР), який відбудеться у вересні в Нью-Йорку.

Про це повідомила регіональний директор з Європи та Центральної Азії Управління ООН з координації діяльності з метою розвитку Гві Йоп Сон, що знаходиться з Мінством, пише "СБ. Білорусь сьогодні".

За її словами, саміт організовує генеральний секретар ООН і туди буде запрошено лукашенка. Вона також закликала Мінськ підвищити національну планку ЦУР, щоб на саміті "доповісти про цю амбітну мету білорусі, про перегляд взятих на себе зобов’язань щодо досягнення Цілей сталого розвитку, а також демонстрації досягнутих досягнень".

Гві Йоп Сон додала, що ті успіхи, яких досягла білорусь щодо досягнення цілей сталого розвитку — це "винятковий приклад того, як може працювати країна".

В ООН звеличують "заслуги" лукашенка в той час, як він встановив у білорусі тоталітарний режим, посадив до в’язниць тисячі людей з політичних причин, сприяє росії у війні проти України і надає свої аеродроми для бомбардувань нашої країни.

"І після всього цього в ООН вирішили потиснути руку божевільного маніяка, якого зневажає весь цивілізований світ? Поплескати по плечу військового злочинця? Сфотографуватися з цинічною усмішкою з тим, хто влаштував найжорстокіші репресії в Європі з часів Сталіна?", — обурюються автори Telegram-каналу NEXTA

А тим часом, як розповідав "Телеграф", здоров’я лукашенка сильно похитнулося — він змушений був передчасно виїхати з путінського параду на 9 травня, а його рука була перебинтована.