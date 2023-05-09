В ООН зробили дивну заяву про Україну - здивувалися навіть в офісі Зеленського

Гутерріш заявив, що переговори про мир зараз неможливі

Ображений своїм прийомом у Києві Генсек ООН Антоніу Гутерріш зробив досить дивну заяву. За його словами, миру в Україні зараз досягти нібито "неможливо".

Про це пише El Pais, посилаючись на слова генсека.

Так, на його думку, "переговори про мир зараз неможливі" тому, що "обидві сторони переконані, що можуть перемогти".

"Ми, наскільки це можливо, ведемо діалог з обома сторонами для розв'язання конкретних проблем. Найважливішою ініціативою став експорт зерна з України…. А зараз я не бачу можливості для негайного припинення вогню та мирних переговорів", — сказав Гутерріш, додаючи, що основнию метою ООН є встановлення "справедливого миру відповідно до міжнародного права та Статуту ООН".

На його слова вже здивовано відреагували в Україні. Наприклад, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що подібними висловлюваннями в ООН виправдовують своє штучне безсилля.

"Фраза Генсека ООН Гутерріша, що "мир в Україні зараз неможливий", дещо вражає. Тому що світ цілком можливий, якщо:

1. Агресору нагадають, нарешті, відповідні статті статуту ООН та "ввічливо" попросять залишити чужу територію.

2. Перестануть вважати Росії частиною ООН та РБ ООН

3. Росія виведе свої війська з України… Не треба плодити смисли та виправдовувати штучне безсилля, коли все очевидно", — вважає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кісінджер вважає реальними переговори України та росії.

Також ми повідомляли, що Італія заговорила про переговори України та росію, але у Зеленського жорстко відповіли.