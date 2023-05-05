лавров знову заговорив про переговори: "заморожування" лінії фронту йому замало

росія за переговори, але не з Україною

Глава МЗС рф сергій лавров знову поніс свою марення в маси — заговорив про перемовини, намагався вколоти Володимира Зеленського і пригрозив за атаку невідомих дронів на кремль.

Про це він заявив на пресконференції після засідання міністрів закордонних справ країн ШОС.

Так, лавров вкотре спробував перекласти відповідальність за розв’язану росією війну в Україні на США і в той же час заявив, що рф готова до мирного врегулювання ситуації, проте це він зібрався вирішувати не з Україною та її президентом, а із Заходом, бо Зеленський у його запаленій фантазії "маріонетка".

"Зеленський і його команда роблять все, і в медійному просторі, і у своїх практичних кроках, щоб будь-яка країна, що поважає себе, не захотіла з ними спілкуватися", — каже міністр країни-ізгоя, додаючи, що "проте ми ніколи не відмовлялися від того, щоб урегулювати проблеми, що виникли в результаті дій США та їх сателітів щодо накачування України зброєю. Ми бачимо зростаюче розуміння того, що ці проблеми не можна узгодити, тільки упершись у лінію зіткнення на Донбасі, як дехто хоче заморозити цю лінію і далі почати думати, як бути в подальшому. Усі розуміють геополітичний характер того, що відбувається, і всі розуміють, що без вирішення головної геополітичної проблеми, яка полягає у прагненні Заходу зберегти свою гегемонію та диктувати всім і всю свою волю, жодних криз ні на Україні, ні в інших частинах світу вирішити неможливо".

Лавров підкреслив, що переговори щодо врегулювання кризи стосуються не лише України, і вони рано чи пізно відбудуться.

"Це все вирішується, звичайно, не з Зеленським, який є "маріонеткою" в руках Заходу, а безпосередньо з його "господарями", — каже він.

Також глава МЗС рф пригадав недавню атаку невідомих безпілотників на кремль і пригрозив заходами у відповідь.

"Це був ворожий акт. Зрозуміло, що без відома "господарів" київські "терористи" вчинити його не могли. Ми відповідатимемо не розмовами, а відповідатимемо конкретними діями", — сказав лавров.

Нагадаємо, що 3 травня в Москві заявили, що кремль був атакований двома невідомими безпілотниками. І хоча в Україні відкидають свою причетність до удару, у Росії вже очевидно призначили Україну "винною" і в нападі паніки і люті закликають мстити.