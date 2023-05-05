лавров снова заговорил о переговорах: "заморозки" линии фронта ему мало

россия за переговоры, но не с Украиной

Глава МИД рф сергей лавров снова понес свой бред в массы — заговорил о переговорах, пытался уколоть Владимира Зеленского и пригрозил за атаку неизвестных дронов на кремль.

Об этом он заявил на пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран ШОС.

Так, лавров в очередной раз попытался переложить ответственность за развязанную россией войну в Украине на США и в тоже время заявил, что рф готова к мирному урегулированию ситуации, однако это он собрался решать не с Украиной и её президентом, а с Западом, потому что Зеленский в его воспаленной фантазии "марионетка".

"Зеленский и его команда делают все, и в медийном пространстве и в своих практических шагах, чтобы любая уважающая себя страна не захотела с ними общаться", — говорит министр страны-изгоя, добавляя, что "тем не менее мы никогда не отказывались от того, чтобы урегулировать возникшие в результате действий США и их сателлитов по накачиванию Украины оружием проблемы. Мы видим растущее понимание того, что эти проблемы нельзя согласовать, только уперевшись в линию соприкосновения на Донбассе, как некоторые хотят заморозить эту линию и дальше начать думать, как быть в последующем. Все понимают геополитический характер происходящего, и все понимают, что без разрешения главной геополитической проблемы, которая заключается в стремлении Запада сохранить свою гегемонию и диктовать всем и вся свою волю, никаких кризисов ни на Украине, ни в других частях мира решить невозможно".

лавров одчеркнул, что переговоры по урегулированию кризиса касаются не только Украины, и они рано или поздно состоятся.

"Это все решается, конечно, не с Зеленским, который является "марионеткой" в руках Запада, а непосредственно с его "хозяевами", — говорит он.

Также глава МИД рф припомнил недавнюю атаку неизвестных беспилотников на кремль и пригрозил ответными мерами.

"Это был враждебный акт. Ясно, что без ведома "хозяев" киевские "террористы" совершить его не могли. Мы будем отвечать не разговорами, а будем отвечать конкретными действиями", — сказал лавров.

Напомним, что в 3 мая в москве заявили, что кремль был атакован двумя неизвестными беспилотниками. И хотя в Украине отвергают свою причастность к удару, в россии уже по всей видимости назначили Украину "виновной" и в приступе паники и ярости призывают мстить.