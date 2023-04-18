Генсек ООН Гутерріш був розлючений через свій візит до України - WP

Гутерріша не попередили про церемонію нагородження українських воїнів

Злив секретних документів США торкнувся і генсека ООН Антоніу Гутерріша. ЗМІ з’ясували, що він був буквально розлючений після свого візиту в Україну в березні 2023 року.

Про це пише The Washington Post.

З документів, що втекли в мережу, журналісти з’ясували, що американські спецслужби прослуховували Гутерріша. В одній із розмов зі своїм прессекретарем Стефаном Дюжарриком генсек зізнався, що був "дуже розлючений" діями української влади під час візиту до Києва.

Справа в тому, що візит генсека ООН випав на 8 березня і відповідно цього дня відбувалося нагородження українських військовослужбовців під час офіційних заходів, на які він потрапив. Помічники Гутерріша зазначають, що цю частину з генсеком не погодили, а потім і зовсім пресслужба президента України опублікувала фотографії та відео цієї події.

Гутерріша стурбувало, що все виглядало так, ніби він вітав військовослужбовців однієї з сторін, що воювали.

Журналісти зазначають, що генсек ООН неодноразово засуджував вторгнення росії в Україну як порушення Статуту ООН та міжнародного права.

"Суверенітет, єдність та територіальна цілісність України мають підтримуватися в її міжнародно визнаних кордонах", — сказав він на прес-конференції із Зеленським у Києві.

Щоправда, зважаючи на злиті документи, Гутерріш "намагався не посміхатися весь цей час".

Також генсек ООН скаржився, що вирушив в Україну, щоб допомогти, але українці "роблять все, щоб нас ліквідувати".

Водночас, прессекретар Гутерріша сказав у п’ятницю в інтерв’ю The Post, що генсек "справді був неприємно здивований тим, що церемонія нагородження була додана без консультації наприкінці його дуже продуктивної зустрічі в Києві з українськими лідерами. Проте він категорично заперечує використання терміну "Ліквідація".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Буданов оцінив ризики для України через витік секретних документів США.