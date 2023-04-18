Генсек ООН Гутерриш был взбешен из-за своего визита в Украину - WP

Гутерриша не предупредили о церемонии награждения украинских воинов

Слив секретных документов США затронул и генсека ООН Антониу Гутерриша. СМИ выяснили, что он был буквально взбешен после своего визита в Украину в марте 2023 года.

Об этом пишет The Washington Post.

Из утекших в сеть документов журналисты выяснили, что американские спецслужбы прослушивали Гутерриша. В одном из разговоров со своим пресс-секретарем Стефаном Дюжарриком генсек признался, что был "очень взбешен" действиями украинских властей во время визита в Киев.

Все дело в том, что визит генсека ООН выпал на 8 марта и соответственно в этот день проходило награждение украинских военнослужащих во время официальных мероприятий, на которые он попал. Помощники Гутерриша отмечают, что эту часть с генсеком не согласовали, а после и вовсе пресс-служба президента Украины опубликовала фотографии и видео этого события.

Гутерриша обеспокоило, что всё выглядело так, будто он поздравлял военнослужащих одной из воюющих сторон.

Журналисты отмечают, что генсек ООН неоднократно осуждал вторжение россии в Украину как нарушение Устава ООН и международного права.

"Суверенитет, единство и территориальная целостность Украины должны поддерживаться в ее международно признанных границах", — сказал он на пресс-конференции с Зеленским в Киеве.

Правда, судя слитым документам, Гуторишь "старался не улыбаться все это время".

Также генсек ООН жаловался что отправился в Украину, чтобы помочь, но украинцы "делают все, чтобы нас ликвидировать".

В то же время пресс-секретарь Гутерриша сказал в пятницу в интервью The Post, что генсек "действительно был неприятно удивлен тем, что церемония награждения была добавлена без консультации в конце его очень продуктивной встречи в Киеве с украинскими лидерами. Однако он категорически отрицает использование термина "ликвидация".

Напомним, ранее мы писали, что Буданов оценил риски для Украины из-за утечки секретных документов США.