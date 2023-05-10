Втеча лукашенка з путінського параду: у кремлі спробували дати пояснення

У росії поспішили пояснити, чому насправді лукашенко виїхав із москви раніше часу

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко раніше поїхав зі святкування Дня перемоги в москві й в мережі стали з’являтися припущення про його погане самопочуття. Однак у кремлі, відповідаючи на запитання, чому лукашенка не було на спільному обіді лідерів після параду, назвали іншу причину.

Так, за словами прессекретаря російського диктатора володимира путіна дмитра пєскова, у білоруського "лідера" нібито було заплановано захід у Мінську. Тому він не зміг дочекатися закінчення святкування та побувати на обіді. Про це повідомляє Telegram-канал "Маяк".

"Як Ви розумієте, було б вкрай некоректно мені щось говорити про здоров’я олександра григоровича. Він був разом з нами, він розділив з нами радість Дня перемоги. Ми надзвичайно вдячні білоруському керівництву та особисто олександру григоровичу за те, що він знайшов таку можливість "Ви знаєте, що він мав заходи, пов’язані з Днем перемоги й в Мінську, тому йому потрібно було швидше виїхати", — заявив пєсков.

Зазначимо, що на кадрах з параду в москві на 9 травня багато хто звернув увагу на поведінку лукашенка. Під час покладання квітів до могили Невідомого солдата він не міг самостійно пройти невелику відстань. Плюс до всього його права рука була перев’язана, що, на думку деяких видань, може говорити про те, що там залишився катетер після крапельниці. Ще одним фактом, який говорить про погіршення стану здоров’я лукашенка, є те, що до аеропорту його везли у супроводі карети швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на 9 травня в москві на честь Дня перемоги все ж таки відбувся парад, який став черговою путінською ганьбою. Особисто був присутній на параді побєдобесія й російський диктатор путін. Він традиційно виступив з промовою, в якій не зміг утриматися, щоб не почати істерично звинувачувати у всіх бідах Захід, а потім і зовсім заявив, що проти росії розв’язана війна. Далі учасникам параду вручили "приголомшливі" подарунки — пам’ятні набори у мішечках червоного кольору. Серед них були також дитячі конструктори військової техніки.