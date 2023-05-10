Побег лукашенко с путинского парада: в кремле попытались дать объяснение

В рф поспешили объяснить, почему на самом деле лукашенко уехал из москвы раньше времени

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко раньше времени уехал с празднования Дня победы в москве и в сети стали появляться предположения о его плохом самочувствии. Однако в кремле, отвечая на вопрос о том, почему лукашенко не было на совместном обеде лидеров после парада, назвали другую причину.

Так, по словам пресс-секретаря российского диктатора владимира путина дмитрия пескова, у беларусского "лидера" якобы было запланировано мероприятие в Минске. Потому он не смог дождаться окончания празднования и побывать на обеде. Об этом сообщает Telegram-канал "Маяк".

"Как Вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье александра григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня победы. Мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично александру григорьевичу за то, что он нашел такую возможность. Вы знаете, что у него были мероприятия, связанные с Днем победы и в Минске, поэтому ему нужно было скорее уехать", — заявил песков.

Отметим, что на кадрах с парада в москве на 9 мая многие обратили внимание на поведение лукашенко. Во время возложения цветов к могиле Неизвестного солдата он не мог самостоятельно пройти небольшое расстояние. Плюс ко всему, его правая рука была перевязана, что, по мнению некоторых изданий, может говорить о том, что там остался катетер после капельницы. Еще одним фактом, который говорит об ухудшении состояния здоровья лукашенко, является то, что в аэропорт его везли в сопровождении кареты скорой помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на 9 мая в москве в честь Дня победы все же состоялся парад, который стал очередным путинским позором. Лично присутствовал на параде победобесия и российский диктатор путин. Он традиционно выступил с речью, в которой не смог удержаться, чтобы не начать истерично обвинять во всех бедах Запад, а затем и вовсе заявил, что против россии развязана война. Далее участникам парада вручили "потрясающие" подарки — памятные наборы в мешочках красного цвета. Среди них были также и детские конструкторы военной техники.