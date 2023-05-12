Пригласили лукашенко за "большие успехи": ООН отличилась странным решением

ООН высоко оценивает достижения беларуси в сфере устойчивого развития, там будто забыли о том, что творит диктатор внутри своей страны и о его содействии рф в войне против Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который на днях сделал странное заявление об Украине, планирует пригласить самопрвозглашенного президента беларуси александра лукашенко на саммит по Целям устойчивого развития (ЦУР), который состоится в сентябре в Нью-Йорке.

Об этом сообщила находящаяся с визитом в Минске региональный директор по Европе и Центральной Азии Управления ООН по координации деятельности в целях развития Гви Йоп Сон, пишет "СБ. Беларусь сегодня".

По ее словам, саммит организовывает генеральный секретарь ООН и туда будет приглашен лукашенко. Она также призвала Минск повысить национальную планку ЦУР, чтобы на саммите "доложить об этой амбициозной цели беларуси, о пересмотре взятых на себя обязательств по достижению Целей устойчивого развития, а также демонстрации достигнутых достижений".

Гви Йоп Сон добавила, что те успехи, которых достигла беларусь по достижению целей устойчивого развития — это "исключительный пример того, как может работать страна".

В ООН превозносят "заслуги" лукашенко в то время, как он установил в беларуси тоталитарный режим, посадил в тюрьмы тысячи людей по политическим причинам, содействует россии в войне против Украины и предоставляет свои аэродромы для бомбардировок нашей страны.

"И после всего этого в ООН решили пожать руку безумного маньяка, которого презирает весь цивилизованный мир? Похлопать по плечу военного преступника? Сфотографироваться с циничной улыбочкой с тем, кто устроил самые жестокие репрессии в Европе со времен Сталина?", — возмущаются авторы Telegram-канала NEXTA.

А тем временем, как рассказывал "Телеграф" здоровье лукашенко сильно пошатнулось — он вынужден был преждевременно уехать с путинского парада на 9 мая, а его рука была перебинтована.