В ООН сделали странное заявление об Украине - удивились даже в офисе Зеленского

Гутерриш заявил, что переговоры о мире сейчас невозможны

Обиженный своим приемом в Киеве Генсек ООН Антониу Гутерриш сделал довольно странное заявление. По его словам, мира в Украине сейчас достичь якобы "невозможно".

Об этом пишет El Pais, ссылаясь на слова генсека.

Так, по его мнению, "переговоры о мире сейчас невозможны" потому, что "обе стороны убеждены, что могут победить".

"Мы, насколько это возможно, ведем диалог с обеими сторонами для решения конкретных проблем. Важнейшей инициативой стал экспорт зерна из Украины…. А сейчас я не вижу возможности для немедленного прекращения огня и мирных переговоров", — сказал Гутерриш, добавляя, что основной целью ООН является установление "справедливого мира в соответствии с международным правом и Уставом ООН".

На его слова уже удивленно отреагировали в Украине. Например, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что подобными высказываниями в ООН оправдывают свое искусственное бессилие.

"Фраза Генсека ООН Гутерриша, что "мир в Украине сейчас невозможен", несколько впечатляет. Потому что мир вполне возможен, если:

1. Агрессору напомнят, наконец, соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию.

2. Перестанут считать россии частью ООН и СБ ООН

3. Россия выведет свои войска из Украины… Не надо плодить смыслы и оправдывать искусственное бессилие, когда все очевидно", — считает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киссинджер считает реальными переговоры Украины и россии.

Также мы сообщали, что Италия заговорила о переговорах Украины и россии, но у Зеленского жестко ответили.