Киссинджер вскоре будет праздновать столетие

Американский политик и дипломат Генри Киссинджер считает, что кризис в Украине близится к переломному моменту. Он видит в этом немаловажную роль Китая. Ранее он высказывался о поддержке Украины к возвращению территорий, правда, только захваченных после вторжения россии.

В интервью CBS News, он отметил, что "когда Китай вступил в переговоры все встанет на свои места, я думаю, до конца года". Киссинджер считает реальные переговоры возможными. "Мы будем говорить о переговорных процессах и даже о собственных переговорах", — сказал он журналистам.

Отметим, что переговорные процессы с россией продолжаются на разном уровне. В частности, в ближайшее время возобновится процесс трехстороннего обсуждения зернового соглашения с участием Украины, россии и Турции. О мирных переговорах пока речь не идет, ведь непонятно, кто в россии отвечает за принятие решений, а также у Украины есть определенные условия, среди которых деоккупация территорий.

Как рассказывал "Телеграф", уверенность в потребности мирных переговоров неоднократно выдвигали другие страны. Среди них Великобритания, которая считает, что нужно помочь Украине оказаться в самой выгодной позиции для диалога. В США считают, что россия не сможет достичь своих военных целей, а окно для переговоров может возникнуть никогда. По посредничеству Китая в переговорах ранее уже говорили в Италии, однако в Украине считают, что россия не начала "конфликт", как говорят европейские политики, а ведет войну на уничтожение.