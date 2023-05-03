Переговоры с участием Украины и россии: официально названы время и место

Переговоры ожидаются в ближайшие дни

Уже на этой неделе пройдут переговоры с участием Украины, россии, а также Турции. Они будут касаться темы возобновления действия зернового соглашения. На данный момент уже известно время и место проведения встречи.

Об этом сегодня, 3 мая, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет CNN Turk.

Так, по его словам, в переговорах по зерновой сделке будут принимать участие заместители министров обороны трех стран — Украины, Турции и россии. Встреча запланирована на пятницу, 5 мая, в Стамбуле.

"В ходе встречи будут обсуждены некоторые вопросы, в частности зерновая инициатива. Мы надеемся, что зерновая сделка будет продолжаться без заминок. Потому что это соглашение очень важно для регионального мира и стабильности, а также для нуждающихся стран. В этом контексте можно сказать, что стороны готовы продлить срок. Мы хотим, чтобы эта инициатива продолжалась без проблем", — отметил Акар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 марта в Женеве состоялись переговоры рф и ООН насчет продления зернового соглашения. россия заявила, что не возражает против его продления, но в этом случае есть определенные нюансы. Затем в середине апреля зерновая сделка оказалась под угрозой, поскольку рф второй раз заблокировала инспекцию судов в территориальных водах Турции.