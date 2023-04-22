Италия заговорила о переговорах Украины и россии: у Зеленского жестко ответили

Италия настаивает на переговорах между Украиной и рф

Остановить войну в Украине можно только путем переговоров между Киевом и кремлем, посредником которых может стать Китай.

Такую точку зрения выразил глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто в интервью La Stampa.

Итальянский министр при этом отметил, что Запад должен и дальше помогать Украине обороняться от агрессора.

"Но с другой стороны существует постоянное и ежедневное обязательство пытаться построить стол для мира. Потому что сейчас единственное, что мы можем сделать, это не закончить войну, а остановить конфликт и попытаться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом и не имеют ничего общего", — сказал он.

По словам политика, Европа регулярно "подливает бензина в огонь", но при этом "нет ни одного пожарного".

"Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна выполнять эту функцию, потеряла ее", — сказал Крозетто.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сегодня опубликовал пост о том, что Киев не собирается садиться за стол переговоров с рф. Это сообщение могло быть ответом на заявление Крозетто, хотя прямо об этом Подоляк не написал.

"Снова к основам… Когда кто-то говорит о "мирном урегулировании", Украина слышит только "сдайтесь, капитулируйте, выполните ультиматум России". После 423 дней кровавой войны это невозможно.

Ибо это умышленная война на ликвидирование, которую ведет Россия, а не легендарный "конфликт". Здесь нет простора для "урегулирования", — написал он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что говорится о возможных переговорах Украины и рф в "слитых данных" Пентагона.