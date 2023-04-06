Возможные переговоры с россией насчет Крыма: у Зеленского уточнили громкое заявление

Никаких территориальных компромиссов у Украины с россией быть не может. Именно поэтому Крым, как и все остальные оккупированные агрессором территории, будут возвращены.

Об этом в комментарии для украинского ВВС рассказал заместитель руководителя Офиса президента по международным вопросам Андрей Сибига, отметив, что переговоры по Крыму — лишь возможная опция, однако цель остается неизменной — возвращение полуострова в состав Украины.

"Все земли должны быть возвращены, никаких территориальных компромиссов. Когда мы достигаем стратегических целей, когда мы, например, выходим на админграницу, мы говорим, что потенциально может открываться дипломатическая страница о возвращении Крыма. Но я совершенно не исключаю и военный способ", — объяснил он.

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