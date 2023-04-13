Переговоров не будет: в "секретных документах" Пентагона дали прогноз по ходу войны в Украине

В Пентагоне имеют свое видение развития событий в Украине

С момента начала полномасштабной войны в Украине погибли или были ранены 354 000 российских и украинских солдат.

Об этом говорится в "секретных документах" Пентагона, пишет Reuters. По данным агентства, такие данные могут быть показателем шпионажа США против союзников.

В отчете указано, что Украина потеряла на войне от 124 500 до 131 000 человек, в том числе 15 500–17 500 убитых и 109 000–113 500 раненых.

В документе под названием "Россия/Украина — оценка боевой устойчивости и истощения" также говорится, что рф с начала полномасштабного вторжения потеряла 189 500–223 000 человек, в том числе 35 500–43 000 убитых и 154 000–180 000 раненых.

Интересно, что такие цифры минимум в 10 раз превышают любые данные о жертвах среди военных, которые предоставляют Киев и кремль.

В другом "секретном документе" от 23 февраля 2023 года говорится о том, что битва за Донбасс может зайти в тупик в течение 2023 года. Там также указано, что россиянам вряд ли удастся завоевать регион.

В то же время The Washington Post опубликовал расшифровку другой части документов. В них указано, что в США считают, что война Росси против Украины продолжится в 2024 году. Там говорится, что ни одна из сторон к следующему году не сможет одержать победу.

"Даже если у Украины получится отвоевать значительную часть своей территории у оккупантов, а также выйдет нанести ВС РФ серьезные потери, то мирные переговоры все равно не начнутся", — говорится в документе.

Неназванный источник издания отмечает, что решение о начале переговоров с оккупантами будет зависеть исключительно от президента Украины Владимира Зеленского.

Если же рф сможет нанести новый удар по Украине и захватить новые территории, то при таком раскладе кремль "разместит силы для достижения дальнейших целей, таких как смена режима в Киеве", говорится в документе. При другом раскладе, ВСУ смогут пойти на "рискованные наступательные операции", но в ответ на это россия может проводить "нетрадиционные атаки".

Напомним, ранее мы писали о том, как слитые данные Пентагона могут отразиться на контрнаступлении ВСУ.