Война — день 414: россияне безуспешно штурмуют Марьинку, несут потери в Бахмуте

Оперативно о главном 13 апреля

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 414 дней. Как и раньше, самые тяжелые бои идут на Донбассе. Там оккупанты продолжают попытки наступления на ряде направлений, в частности безуспешно штурмуют Марьинку, а также несмотря на большие потери атакуют Бахмут. Между тем опубликованное российскими террористами видео бесчеловечной казни украинского военного в очередной раз ударило по самой россии на международной арене: многие страны и их представители высказывают осуждение и требуют наказания для преступников, совершивших это убийство.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 апреля, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после распространения в сети видео с казнью украинского военнопленного сравнил зверства россиян с преступлениями нацистов и призвал к более быстрым поставкам вооружения.

К концу года Польша получит 116 танков Abrams M1A1, а в 2026 году – 250 более новых моделей М1А2.

Информация за 10 апреля доступна в строительстве: Война — день 411: оккупанты снижают темпы обстрелов и терпят огромные потери

С данными за 11 апреля можно ознакомиться в трансляции: Война — день 412: оккупанты продвигаются в Бахмуте и готовятся к ракетному удару

О том, что происходило 12 апреля, читайте в материале: Война — день 413: оккупанты давят на востоке и окапываются на юге