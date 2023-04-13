"Наши воины сделали невозможное": Резников назвал три успеха ВСУ на море и их результат

Резников рассказал о значимости уничтожения крейсера "Москва"

Уничтожение российского крейсера "Москва" стало огромным достижением для Украины и разрушило планы оккупантов о высадке десанта на Одесском побережье.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он обратил внимание на то, что уничтожение крейсера кардинально изменило ход войны, так как россияне теперь не могут доминировать в Черном море.

По словам Резникова, успешные действия ВСУ повлекли за собой еще три победы на море.

"Наши военные сделали невозможное… Во-первых, успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon.

Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда успешно применила и их. В итоге это привело к бегству русских оккупантов с острова Змеиный, которое они назвали "жестом доброй воли".

В-третьих, освобождение Змеиного позволило открыть "зерновой коридор"… Если бы не была уничтожена "Москва", достичь этого результата было бы невозможно", — написал он.

В россии заявляли, что на корабле просто произошел пожар и с экипажем все хорошо. Среди них были срочники, родителям которых заявили, что их сыновья — "пропали без вести", а корабль не участвовал в боевых действиях.