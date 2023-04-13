Укр

Раскритиковала казненного украинского бойца: оскандалившаяся волонтерка не стала останавливаться

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Василиса Мазурчук
Василиса Мазурчук

Скандал получил продолжение

На днях украинцев ужаснуло видео, на котором российские оккупанты отрезают голову живому украинскому военнопленному, однако нашлись и те, кто умудрился раскритиковать украинца. Так в скандал влипла экс-спикер полка "Днипро-1" и добровольческого батальона "Донбасс", волонтер Василиса Мазурчук, которая заявила, что воин не должен кричать о том, как ему больно, а умереть с фразой "Слава Украине".

После подобного заявления волонтер нарвалась на шквал критики от соотечественников, однако заявила, что извиняться не станет, как и удалять свои сообщения.

"Я не собираюсь ничего удалять, потому что лучше умереть стоя, чем жить на коленях", — написала она.

За короткое время ее сообщение набрало более 1700 гневных комментариев, в которых пользователи сети обратили внимание, что женщина даже не находится в Украине, а уехала в Ирландию.

При этом они призвали посольство Украины в этой стране обратить внимание на высказывания Мазурчук, а другие порекомендовали ей не возвращаться на родину.

Как сообщалось ранее, жестокое видео попало в сеть вечером 11 апреля, однако аналитики InformNapalm отмечают, что подобные кадры попадают в сеть, когда участвовавшие в преступлениях оккупанты сбежали с поля боя или когда командир, снимавший видео, был убит.

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#Украина #Скандал #Казнь