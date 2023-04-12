Волонтерша раскритиковала казненного оккупантами бойца ВСУ и нарвалась на жесткий хейт украинцев: подробности

В сети набросились на волонтера за ее критику украинского воина, что крайне задело Мазурчук

Не успели украинцы отойти от ужаса после видео с отрезанием головы украинскому пленному, как оказались снова шокированы. На этот раз комменатрием экс-спикера полка "Днипро-1" и добровольческого батальона "Донбасс", волонтера Василисы Мазурчук. Она заявила, что настоящий воин должен умирать с фразой "Слава Украине", а не кричать о том, как ему больно.

Неоднозначный пост Мазурчук опубликовала в Facebook. Под ним мгновенно собрались сотни негативных комментариев, которые в последствии волонтер также опубликовала, намекая на буллинг со стороны сограждан. К слову, на данный момент волонтер, скорее всего, находится не в Украине, а в Ирландии вместе с детьми.

Свой текст она начала с признания, что многих ее слова заденут и будут неприятными. Но, несмотря на это осознание, она все же решила высказать свое мнение касательно неподобающего поведения украинского военнопленного, которому российские палачи живьем отрезали голову. По ее словам, он не должен был кричать о том, что ему больно и тем более делать это на русском языке. Она привела в пример военного, которого расстреляли за фразу "Слава Украине".

"Видео было ужасающим. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как Уоллес в "Храбром сердце" — непокоренным. Чем визжать на их языке – "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сберечь достоинство. Потому что на войне избежать гибели иногда очень трудно", — написала волонтер.

Закончив с критикой жестоко убитого украинского воина, которого российские палачи назвали "наемником", она обратилась к обществу. Василиса Мазурчук попросила украинцев понять, что просить изверга не убивать — не подействует, так как он поступит все равно наоборот. Умереть без боли все равно не получится, а поэтому и кричать об этом не стоит.

"Ну поймите уже, что просить у человека, или в нашем случае – изверга – не убивать вас, чтобы не было больно – не действует. Ну, они сделают наоборот всегда. Зачем вы это обсуждаете, если сами знаете? Они не пойдут на встречу. Они не облегчат смерть. Они не сделают легче! Они – зло. Они не помогут умереть без боли", — написала она.

Такие слова вызвали бурю негатива, оскорблений и гнев у украинцев. Во всех соцсетях даже под другими постами возмущенные украинцы стали писать свое мнение касательно Мазурчук. Некоторые даже раздобыли ее номер и писали личные гневные сообщения в Telegram, называя ее "максимально отбитой л*рвой".

Суть сообщений, как и реакция украинцев, вполне понятна: проклены, оскорбления и пожелания повторить судьбу украинского воина. К слову, эти комменатрии не понравились волонтеру и она опубликовала пост со скринами, подписав его "украинцы", намекая на буллинг.

Однако не один десяток человек попытался ей объяснить, что других слов и другой реакции после своего поста она не получит и намекнули, что хотелось бы услышать от нее извинения, а также предложили стать примером для других пленных.

Ну уговорила. Давай иди сдавайся в плен, пусть тебе по твоей же просьбе отпилят башку, а ты покажешь как следует себя при этом вести.

Такую ахинею написать ну это какие нужно мозги иметь? Как вообще такую "пресс-офицера" держали? За что? И помощница депутата была еще. Уровень интеллекта явно не больше чем у курицы.

Вам каждый день голову отрезают, что вы знаете как лучше?

Ждем видео с извинением.

А что, вы ожидали чего-нибудь другого? Странно, если несешь мерзость это ожидаемо.

Служба безопасности Украины, сделайте что-нибудь с ней.

То есть, сейчас еще будет разыграна карта жертвы буллинга.

Так вам и нужно. Думайте, что пишете, потому что вопрос только один возник вы больна на голову?!

Вы пробовали? Так станьте непокоренной, сохраните достоинство, станьте символом!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему все чаще всплывают видео с казнями украинских воинов. В разведке пояснили, что россия пытается запугать украинцев и отбить у своих солдать желание сдаваться в плен.