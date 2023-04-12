Волонтерша розкритикувала страченого окупантами бійця ЗСУ та нарвалася на жорсткий хейт українців: подробиці

У мережі накинулися на волонтешуа за її критику українського воїна, що вкрай зачепило Мазурчук

Не встигли українці відійти від жаху після відео з відрізанням голови українському полоненому, як знову виявились шокованими. Цього разу комменатрієм екс-спікера полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас", волонтерши Васіліси Мазурчук. Вона заявила, що справжній воїн має помирати із фразою "Слава Україні", а не кричати про те, наскільки йому боляче.

Неоднозначний пост Мазурчук опублікувала у Facebook. Під ним миттєво зібралися сотні негативних коментарів, які згодом волонтер також опублікувала, натякаючи на буллінг із боку співгромадян. До речі, зараз волонтер, швидше за все, знаходиться не в Україні, а в Ірландії разом з дітьми.

Свій текст вона почала зі визнання, що багатьох її слова зачеплять і будуть неприємними. Але, незважаючи на це усвідомлення, вона все ж таки вирішила висловити свою думку щодо неналежної поведінки українського військовополоненого, якому російські кати живцем відрізали голову. За її словами, він не мав кричати про те, що йому боляче і тим більше робити це російською мовою. Вона навела в приклад військового, якого розстріляли за фразу "Слава Україні".

"Відео було жахливим. Але померти гідно зі словами "Слава Україні", зробити останню затяжку і стати символом – краще. Смерть і страта жахливі завжди. Але ж правда, краще як Уоллес у "Хороброму серці" — нескореним. Ніж верещати їхньою мовою — "нєнада, больна". Помираючи, завжди краще зберегти гідність. Бо на війні, уникнути загибелі інколи дуже важко", — написала волонтер.

Закінчивши з критикою жорстоко вбитого українського воїна, якого російські кати назвали "найманцем", вона звернулася до суспільства. Васіліса Мазурчук попросила українців зрозуміти, що просити нелюда не вбивати — не подіє, бо він зробить все одно навпаки. Померти без болю все одно не вийде, а тому кричати про це не варто.

"Ну зрозумійте вже, що просити у людини, чи в нашому випадку — нелюда — не вбивати вас, щоб не було боляче — не діє. Ну, вони зроблять навпаки завжди. Навіщо ви це обговорюєте, якщо самі знаєте? Вони не підуть на зустріч. Вони не полегшать смерть. Вони не зроблять легше! Вони — зло. Вони не допоможуть померти без болю", — написала вона.

Такі слова викликали шквал негативу, образ і гнів в українців. У всіх соцмережах навіть під іншими постами обурені українці почали писати свою думку щодо Мазурчук. Деякі навіть роздобули її номер і писали особисті гнівні повідомлення в Telegram, називаючи її "максимально відбитою л**вою".

Суть повідомлень, як і реакція українців, цілком зрозуміла: прокльони, образи та побажання повторити долю українського воїна. До речі, ці коментарії не сподобалися волонтерші і вона опублікувала пост зі скрінами, підписавши його "українці", натякаючи на буллінг.

Однак не один десяток людей спробував їй пояснити, що інших слів та іншої реакції після свого посту вона не отримає і натякнули, що хотілося б почути від неї вибачення, а також запропонували стати прикладом для інших полонених.

Ну вмовила. Давай іди здавайся в полон, хай тобі на твоє ж прохання відпиляють бошку, а ти покажеш як слід себе при цьому поводитися.

Таку ахінею написати ну це які треба мізки мати? Як взагалі таку "прес-офіцера" тримали? За що? І помічниця депутата була ще. Рівень інтелекту явно не більший ніж у курки.

Вам щодня голову відрізають, що знаєте як краще?

Чекаємо на відео з вибаченнями.

А що, ви чекали чогось іншого? Дивно, якщо несеш гидоту це очікувано.

Служба безпеки України, зробіть щось із нею.

Тобто зараз ще буде розіграно карту жертви буллінгу.

Так вам і потрібно. Думайте, що пишете, тому що питання тільки одне виникло ви хвора на голову?!

Ви пробували? Тож станьте непокореною, збережіть гідність, станьте символом!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, чому все частіше спливають відео із стратами українських воїнів. У розвідці пояснили, що росія намагається залякати українців і відбити у своїх солдатів бажання здаватися в полон.