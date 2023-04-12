Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" рассказал, почему все чаще всплывают ужасающие видео

Информационная война – важнейшая составляющая собственно военной кампании. Особенно в XXI веке.

И то, как часто стали всплывать ужасающие ролики о казнях пленных украинцев, говорит о том, что россияне боятся. И пытаются нас запугать. Снова и снова. Чтобы уничтожить.

Напомню, что в марте появилось видео, на котором оккупанты расстреляли украинского пленного за слова "Слава Украине".

А сейчас – как эти звери на камеру отрезали голову пленному украинцу.

Информационная атака рф против Украины никогда не заканчивалась. Причем данная кампания шла и идет не только в чисто пропагандистских российских передачах и СМИ, но и в фильмах, песнях, речах, книгах. Просто менялась ее тональность, в связи с объективной реальностью, которую было уже невозможно игнорировать. Сперва всё было направлено на то, чтобы создать почву для вторжения. Потом – чтобы подготовить войска агрессора к легкой победе. Затем, когда ее не получилось, силы были брошены на то, чтобы объяснить российскому населению, почему у "второй армии мира" ничего не получается.

Эта информационная атака началась не в 2022-м и даже не в 2014-м. Она, такое впечатление, не прекращалась никогда. Просто с 2014-го идет особо активно. А с 2022-го – сверхактивно.

Но она, понятно, видоизменяется. Какое-то время в топе роспропагандистов были "укронацисты", сколотившие "нацбатальоны" и распинающие знаменитого несуществующего мальчика в Славянске, а также желающие сжечь всех русскоязычных.

Потом, на волне коронавируса, в головах роспропагандистов (а это не только штатные соловьевы, скабеевы, симоньяны, но и практически все политики и чиновники высшего звена) родились якобы расположенные в Украине биолаборатории, специально обученные гуси, которые будут нападать на рф. Исследование страшных американских вирусов в украинских условиях. И так далее.

Накануне вторжения активно пошли разговоры о том, что НАТО напичкало Украину огромным количеством оружия (того гляди – появится ядерное), что мы готовим нападение на рф и Беларусь "с четырех сторон" (лукашенковское "а я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение" стало даже мемом).

Соорудив из нас образ эдакого ужасного "укропозверя", вот-вот готового напасть на "мирные" рф и Беларусь, россияне в итоге сами пошли на широкомасштабное вторжение, "аргументируя" его необходимостью скорейшей "денацификации" и "демилитаризации" якобы не существующей (а с логикой роспропаганда принципиально не дружит) Украины.

Потом были мощные шапкозакидательские настроения, которые всячески разогревали СМИ страны-агрессора. Это и "возьмем Киев за три дня, а Украину за неделю", и "быстро освободим народ Донбасса, Херсонской, Запорожской областей".

А когда не вышло, то пришлось придумывать, что воюют они тут не с Украиной, а с НАТО. Параллельно постоянным фоном – рассказы о зверствах украинцев, о тайных подвалах СБУ, тайных тюрьмах "нацбатов", которых у нас давно нет – они все в рядах ВСУ.

Призывы ударить по Украине ядерным оружием, давить тут всех танками. С параллельными заверениями, что они украинцев просто жалеют. Как "жалеют" – мы знаем по Буче, по массе других деоккупированных городов и поселков, где рашисты совершали огромное количество зверских злодеяний. Как "жалеют" – мы видим по состоянию наших военнопленных, которых удалось вырвать из лап врага. А также по видео, похожим на то, что появилось вчера, с кадрами отрезания головы пленному украинцу.

В конце октября 2022-го, "отбомбив" тему "грязной бомбы", которую якобы вот-вот против самой себя применит Украина, роспропаганда пробивает новые горизонты дна. Постоянный представитель россии в Совбезе ООН, клоун Василий Небензя заявил, что российские оккупанты якобы обнаружили в Украине беспилотники, которые могут — цитата — "распространять комаров, зараженных опасными вирусами".

Сейчас стоит неимоверный информационный шум вокруг грядущего украинского наступления. Истерика россиян по этому поводу подтверждает, что они явно боятся. При этом роспропаганда готовит население к тому, что опасность угрожает им всем. Что ВСУ готовятся к захвату Белгорода, Курска, что могут ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Возможно, расчет на то, чтобы как-то мобилизовать народ. Убедить его, что это не россия ведет оккупационную, захватническую войну, а против нее именно такую готовят. А потому – война отечественная, народная (против агрессивного блока НАТО и не менее агрессивной Украины) и принимать в ней участие должны все. И идя воевать, и терпя лишения, дефицит, санкции, беспредел силовиков и органов власти. "Россия в опасности!" – снова и снова вкладывают в головы народа пропагандисты всех мастей.

Параллельно идет работа на внешнюю аудиторию. В том числе с помощью недавних "сливов" секретных документов Пентагона (явно рука Москвы).

Мол, смотрите, Украина к контрнаступлению не готова! Она выдохлась… Может, обойдемся без него – и устроим переговоры? Или, может, вы просто перестанете помогать Украине, а мы тут сами разберемся?

Традиционный российский дуализм. С одной стороны – страхи перед украинским наступлением, с другой – разговоры о том, что Украина выдохлась, сил у нее уже нет. Что-то "продается" на внутренний рынок, что-то – на внешний.

Информационные кампании меняются, меняется их тональность. Но суть остается той же – очернить Украину, запугать, уничтожить ее.