У россии есть две цели: в ГУР объяснили, почему всплывают видео с казнями украинцев

Видео с казнями — это государственная политика россии

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины рассказали, какие цели преследуют россияне видеороликами с казнью украинских военных.

О двух задачах оккупантов сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

В ГУР убеждены, что казни и дальнейшая публикация своих зверств, является государственнйо политикой россии и несет в себе две задачи:

первой целью является запугивание украинцев, которые увидят эти видео.

второй — отбить желание у своих сдаваться в плен

"Публикация этого видео является свидетельством, что подобная геноцидная политика, подобная политика военных преступлений является государственной политикой. Поскольку пропаганда на россии централизованная, то периодическая публикация вот таких зверств российских военных, которые мы наблюдаем, мы видели недавно казнь украинского бойца за лозунг "Слава Украине", и в целом приблизительно раз в несколько недель, раз в месяц появляются подобный контент. Это целенаправленная государственная политика рф по освещению зверств своей армии против украинцев, против украинских военных. Целью такой политики, в частности, является попытка посеять панику в украинских Силах обороны и безопасности. Но также целью является и запугивание своих бойцов, дескать "вы не думайте сдаваться в плен поскольку в украинском плену будут с вами делать тоже, что и мы делаем с ними", — сказал Юсов.

Несмотря на подобные ролики Юсов отмечает, что Украина продолжает придерживаться Женевских конвенций и берет оккупантов в плен, без подобного рода расправ.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский сделал заявление насчет казни украинца россиянами.

Также мы сообщали, что глава СБУ дал обещание отомстить россиянам за зверскую казнь пленного.