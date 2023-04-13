Розкритикувала страченого українського бійця: скандальна волонтерка не стала зупинятися

Скандал отримав продовження

Днями українців жахнуло відео, на якому російські окупанти відрізають голову живому українському військовополоненому, проте знайшлися й ті, хто примудрився розкритикувати українця. Так у скандал влипла ексспікер полку "Дніпро-1" та добровольчого батальйону "Донбас", волонтер Василіса Мазурчук, яка заявила, що воїн не повинен кричати про те, як йому боляче, а померти із фразою "Слава Україні".

Після подібної заяви волонтерка нарвалася на шквал критики від співвітчизників, проте заявила, що вибачатися не стане, як і видаляти свої повідомлення.

"Я не збираюся нічого видаляти, тому що краще померти стоячи, ніж жити на колінах", — написала вона.

За короткий час її повідомлення набрало понад 1700 гнівних коментарів, у яких користувачі мережі звернули увагу на те, що жінка навіть не перебуває в Україні, а поїхала до Ірландії.

При цьому вони закликали посольство України в цій країні звернути увагу на висловлювання Мазурчук, а інші порекомендували їй не повертатися на батьківщину.

Як повідомлялося раніше, жорстоке відео потрапило в мережу ввечері 11 квітня, проте аналітики InformNapalm зазначають, що подібні кадри потрапляють у мережу, коли окупанти, які брали участь у злочинах, втекли з поля бою або коли командира, який знімав відео, було вбито.