"Дядю Сашу любили все": украинцы соболезнуют известному генералу из-за смерти отца

За жизнь мужчины несколько дней боролись медики

Генерал-майор Вооруженных сил Украины Дмитрий Марченко, который в начале полномасштабной войны руководил обороной Николаева, сообщил о смерти своего отца. Ранее мужчина попал в серьезное ДТП, и на его жизнь боролись медики.

Соответствующую информацию украинский военный опубликовал на своей странице в Facebook ночью 13 апреля.

"Хорошие люди не умирают — они уходят в небо! Ты был лучшим отцом и прекрасным мужем! Я делал и делаю все чтоб ты мной только гордился, самое страшное наказание для меня, это твое разочарование! Прости что не смог…. я очень старался!!!Но это тот редкий случай когда ты понимаешь что можешь далеко не все! Покойся с миром родной, ты был лучшим отцом и примером для подражания….", — написал Марченко.

К посту генерал-майор прикрепил видео жуткой аварии, в которой его отца, ехавшего по дороге на помеде сбил выехавший на встречную полосу легковой автомобиль. За его жизнь боролись медики Николаевского БСМП и Вознесенской больницы. К сожалению, чуда не произошло.

Под постом военного собралось большое количество комментариев. Украинцы искренне соболезнуют ему из-за невосполнимой утраты. Знакомые семьи Марченко вспоминают, что отец Дмитрия был прекрасный и светлым человеком, а также он очень гордился своим сыном.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ДТП попал народный депутат от "Слуги народа". Один из участников инцидента погиб.