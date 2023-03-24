Умер президент Федерации профессионального бокса Украины Геннадий Узбек

О месте и времени прощания с президентом Union Boxing Promotions будет сообщено позже

Вчера, 23 марта 2023 года, скончался Узбек Геннадий Минович. Об этом написал на странице в социальной сети известный многим любителям бокса украинский спортивный функционер, основатель "Спортивного клуба Елисеева" Дмитрий Елисеев.

По его словам, Геннадий Минович более 25 лет был Почётным Президентом "Спортивного клуба Елисеева" и компании Union Boxing Promotions, до последних дней являлся Президентом Федерации профессионального бокса Украины.

"Невозобновимая потеря для всего боксерского сообщества Украины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Геннадия Миновича", - пишет Дмитрий Елисеев.

В комментариях читатели блога также выражают соболезнования родным и близким умершего.

По информации СМИ, в свое время Геннадий Узбек занимался боксом вместе с Ринатом Ахметовым, будущим беглым президентом Виктором Януковичем и криминальным авторитетом Аликом Греком.

Также периодически появлялись сообщения о криминальном прошлом Геннадия Узбека.

Но сейчас эти факты уже, вероятно, не имеют большого значения.

По словам Дмитрия Елисеева, о месте и времени прощания с Геннадием Узбеком будет сообщено позже.

Ранее сообщалось о смерти известного украинского композитора Александра Козаренко.