Умер президент Федерации профессионального бокса Украины Геннадий Узбек
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
О месте и времени прощания с президентом Union Boxing Promotions будет сообщено позже
Вчера, 23 марта 2023 года, скончался Узбек Геннадий Минович. Об этом написал на странице в социальной сети известный многим любителям бокса украинский спортивный функционер, основатель "Спортивного клуба Елисеева" Дмитрий Елисеев.
По его словам, Геннадий Минович более 25 лет был Почётным Президентом "Спортивного клуба Елисеева" и компании Union Boxing Promotions, до последних дней являлся Президентом Федерации профессионального бокса Украины.
"Невозобновимая потеря для всего боксерского сообщества Украины. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Геннадия Миновича", - пишет Дмитрий Елисеев.
В комментариях читатели блога также выражают соболезнования родным и близким умершего.
По информации СМИ, в свое время Геннадий Узбек занимался боксом вместе с Ринатом Ахметовым, будущим беглым президентом Виктором Януковичем и криминальным авторитетом Аликом Греком.
Также периодически появлялись сообщения о криминальном прошлом Геннадия Узбека.
Но сейчас эти факты уже, вероятно, не имеют большого значения.
По словам Дмитрия Елисеева, о месте и времени прощания с Геннадием Узбеком будет сообщено позже.
Ранее сообщалось о смерти известного украинского композитора Александра Козаренко.