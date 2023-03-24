Помер президент Федерації професійного боксу України Геннадій Узбек

Про місце і час прощання з президентом Union Boxing Promotions буде повідомлено пізніше

Вчора, 23 березня 2023 року, помер Узбек Геннадій Мінович. Про це написав на сторінці у соціальній мережі відомий багатьом любителям боксу український спортивний функціонер, засновник "Спортивного клубу Єлисєєва" Дмитро Єлисєєв.

За його словами, Геннадій Мінович понад 25 років був Почесним Президентом "Спортивного клубу Єлисєєва" та компанії Union Boxing Promotions, до останніх днів був Президентом Федерації професійного боксу України.

"Невідновна втрата для всього боксерського співтовариства України. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким Геннадія Міновича", — пише Дмитро Єлисєєв.

В коментарях читачі блогу висловлюють співчуття рідним та близьким померлого.

За інформацією ЗМІ, свого часу Геннадій Узбек займався боксом разом з Рінатом Ахметовим, майбутнім президентом-втікачем Віктором Януковичем та кримінальним авторитетом Аліком Греком.

Також періодично з'являлись повідомлення про кримінальне минуле Геннадія Узбека.

Але наразі ці факти вже, певно, не мають великого значення.

За словами Дмитра Єлисєєва, про місце та час прощання з Геннадієм Узбеком буде повідомлено пізніше.

Раніше повідомлялося про смерть відомого українсього композитора Олександра Козаренко.