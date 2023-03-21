Ковидна пневмонія забрала життя відомого українського композитора

Композитору було 59 років

Український композитор та піаніст Олександр Козаренко помер у лікарні в Івано-Франківську. Він провів кілька днів у реанімації. Його життя обірвала пневмонія.

Про це повідомив керівник музчастини Івано-Франківської філармонії Роман Дзундза. В останні дні він був у важкому стані на ШВЛ із діагнозом дифузна ковидна пневмонія. Як розповіла Дзундза, ковід композитор підхопив у лікарні під час лікування запалення. Стан погіршився та його перевели до реанімації інфекційної лікарні Івано-Франківська.

Олександр Козаренко народився 1963 року. Писав симфонічну, оперну, балетну, хорову музику, працював у інших жанрах, багато викладав композицію у Львівській музичній академії. Його твори звучали на багатьох міжнародних та українських фестивалях, увійшли до репертуару львівських та київських музичних колективів. Є лауреатом державних премій з композиції та конкурсів піаністів.

Окреме місце у творчості композитора займала релігійна тематика. Одним із перших творів композитора стали "Чотири молебні пісні до Діви Марії", написані в 1994 році.

Олександр Козаренко вважав, що Україна та світ живуть на порозі появи нового великого композитора. "Єдине, чим добрий цей час — ми в передчутті відкриття. В мене є переконання, що ми живемо на його порозі. Повинен народитися… не Бах, тому що Бах "замикав" епоху. А відкривач, — наприклад, Стравінський XXI століття, який переверне наші уявлення про музику, спираючись на оту дорогоцінну традицію, якою й Стравінський володів, як ніхто. Поживемо — почуємо", — говорив він у 2021 році.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українська музична культура втрачає не лише композиторів класичної музики, а й виконавців більш андеграундного жанру. Гурт "Мертвий пивень" втратив обох солістів та засновників. У лютому помер Любомир Футорський, а в 2021 помер Місько Барбара.