Планували сольний концерт після перемоги: раптово помер один з засновників гурту "Мертвий Півень" (відео)

Слова співчуття виражають шанувальники та знайомі співака

Український рок-гурт "Мертвий півень" поніс другу велику втрату — раптово помер фронтмен та один із засновників Любомир Футорський. Чоловікові було 50

Про це повідомив його колега, лідер гурту "Плач Єремії" Тарас Чубай. "Найкращі пісні "Мертвого Півня" написав Любко Футор", — написав він, зазначивши, що відчуває шок і сум.

Генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова пише: "Твій голос в цьому "Поцілунку" назавжди залишиться з нами Спочивай в Бозі, братику Вдалого тобі переходу". "Поцілунок", про який вона згадує — одна з пісень гурту, що була випущена у 1997 році.

Гітарист гурту Роман Чайка повідомив, що ще після того, як гурт втратив Міська Барбару у 2021 році було прийняте рішення — зібратися на літній сольний концерт і записати новий альбом. Планам зашкодило вторгнення і все перенесли на "після перемоги". "Двоє двоюрідних братів і двоє вокалістів Півнів… — і зовсім же не діди-пенсіонери. Big Jam In Heaven", — пише Чайка.

Пост Романа Чайки у Фейсбуці

Любомир Футорський народився у Львові 16 листопада 1972 року. У 1989 році разом з Міськом Барбарою створили гурт "Мертвий Півень". Фактично існувати гурт припинив у 2011 році маючи в доробку 13 альбомів.

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