Укр

Планировали сольный концерт после победы: внезапно умер один из основателей группы "Мертвий Півень" (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
897
Любомир Футорский ушел из жизни
Любомир Футорский ушел из жизни

Слова соболезнования выражают поклонники и знакомые певца

Украинская рок-группа "Мертвий Півень" понесла вторую большую потерю — внезапно умер фронтмен и один из основателей Любомир Футорский. Мужчине было 50

Об этом сообщил его коллега, лидер группы "Плач Єремії" Тарас Чубай. "Лучшие песни "Мертвого Півеня" написал Любко Футор", — написал он, отметив, что испытывает шок и печаль.

Генеральный директор Музея истории Киева Диана Попова пишет : "Твой голос в этом "Поцелуе" навсегда останется с нами Отдыхай с Богом, братец Удачного тебе перехода". "Поцелуй", о котором она упоминает — одна из песен группы, выпущенная в 1997 году.

Гитарист группы Роман Чайка сообщил, что еще после того, как группа потеряла Миська Барбару в 2021 году было принято решение — собраться на летний сольный концерт и записать новый альбом. Планам помешало вторжение и все перенесли на "после победы". "Двое двоюродных братьев и двое вокалистов Півенів… — и совсем не деды-пенсионеры. Big Jam In Heaven", — пишет Чайка.

Пост Романа Чайки в Фейсбуке
Пост Романа Чайки в Фейсбуке

Любомир Футорский родился во Львове 16 ноября 1972 года. В 1989 году вместе с Миськом Барбарой создали группу "Мертвий Півень". Фактически существовать группа прекратила в 2011 году имея в наследии 13 альбомов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о смерти легендарного актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Он поддерживал Украину и активно помогал во время войны с россией.

Теги:
#Рок #Музика