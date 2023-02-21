Планировали сольный концерт после победы: внезапно умер один из основателей группы "Мертвий Півень" (видео)

Слова соболезнования выражают поклонники и знакомые певца

Украинская рок-группа "Мертвий Півень" понесла вторую большую потерю — внезапно умер фронтмен и один из основателей Любомир Футорский. Мужчине было 50

Об этом сообщил его коллега, лидер группы "Плач Єремії" Тарас Чубай. "Лучшие песни "Мертвого Півеня" написал Любко Футор", — написал он, отметив, что испытывает шок и печаль.

Генеральный директор Музея истории Киева Диана Попова пишет : "Твой голос в этом "Поцелуе" навсегда останется с нами Отдыхай с Богом, братец Удачного тебе перехода". "Поцелуй", о котором она упоминает — одна из песен группы, выпущенная в 1997 году.

Гитарист группы Роман Чайка сообщил, что еще после того, как группа потеряла Миська Барбару в 2021 году было принято решение — собраться на летний сольный концерт и записать новый альбом. Планам помешало вторжение и все перенесли на "после победы". "Двое двоюродных братьев и двое вокалистов Півенів… — и совсем не деды-пенсионеры. Big Jam In Heaven", — пишет Чайка.

Пост Романа Чайки в Фейсбуке

Любомир Футорский родился во Львове 16 ноября 1972 года. В 1989 году вместе с Миськом Барбарой создали группу "Мертвий Півень". Фактически существовать группа прекратила в 2011 году имея в наследии 13 альбомов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о смерти легендарного актера и певца Вахтанга Кикабидзе. Он поддерживал Украину и активно помогал во время войны с россией.