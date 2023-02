Помер Берт Бакарак. Згадуємо 5 головних кінохітів композитора (відео)

Бакарак написав 73 шлягери – і це не рахуючи пісень, які не увійшли до хіт-парадів

Один із найвідоміших композиторів-піснярів ХХ століття Берт Бакарак помер у своєму будинку у Лос-Анджелесі. Йому було 94 роки.

Кар’єра Бакарака розпочалася ще наприкінці п’ятдесятих, коли він акомпанував славетній Марлен Дітріх у її турне Європою та США. Любив джаз, ще підлітком пробираючись до джазових клубів Нью-Йорка, куди не пускали неповнолітніх, але саме там створювалася велика американська музика боп. Воював на Корейській війні, дружив з авангардистом Джоном Кейджем, а з початку шістдесятих писав один успішний хіт за іншим.

Він створив 73 шлягери, які потрапили до американського топ-40, і 52, які увійшли до британського хіт-параду. Тричі номінувався на "Оскар", отримав за музику до фільмів три "Золоті глобуси" та одну премію BAFTA. "Телеграф" пропонує згадати головні кінохіти Бакарака.

"Бутч Кессіді та Санденс Кід"

Одна з найвідоміших пісень композитора — Raindrops Keep Fallin’ on My Head, була написана для романтичного вестерну 1969 "Бутч Кессіді і Санденс Кід". У цій історії двох безжурних грабіжників банків (у головних ролях знялися Роберт Редфорд і Пол Ньюман ) вгадувалися герої молодіжної контркультури, що повернуло популярність вестернам у США – традиційно дуже правому жанру. Ну, а Бакарак отримав два свої перші "Оскари", за саундтрек та пісню.

"Казино Рояль"

Другу номінацію на "Оскар" за найкращу пісню композитору приніс опус The Look of Love, написаний спільно з постійним співавтором Бакарака, поетом Хелом Девідом, і проникливо виконаний великою Дасті Спрінгфілд. Пісня увійшла до саундтреку фільму "Казино Рояль" – але не того, про який ви подумали, а пародії на Бондіану із коміками Вуді Алленом та Пітером Селлерсом у головних ролях. Меланхолійна боса-нова доволі цікаво контрастує з ексцентричним гумором фільму.

"Артур"

У сімдесятих роках популярність Бакарака почала згасати, але він зміг повернути втрачені позиції завдяки третій дружині Керол Байєр Сагер, яка стала його новим співавтором. Головна тема з романтичної мелодрами 1981 року "Артур" із Дадлі Муром та Лайзою Мінеллі у головних ролях стала у 1981 році великим хітом і принесла Бакараку третю номінацію на "Оскар".

"Альфі"

Ця пісня Берта Бакарака була написана для рекламної компанії фільму "Альфі" з Майклом Кейном – одного з найкращих британських фільмів шістдесятих. Однак до саундтреку не увійшла: за кадром "Альфі" звучить музика джазового саксофоніста Сонні Роллінза. Але пісня у виконанні підопічної The Beatles Сілли Блек виявилася настільки гарною, що американські прокатники включили її до фінальних титрів – щоправда, у версії співачки Шер. Але вийшло не менш красиво та проникливо. А головне, ідеально відповідає песимістичному фіналу картини.

"Остін Пауерс: Людина-загадка міжнародного масштабу"

Йому щастило на шпигунські комедії. Найвідоміше камео Берта Бакарака — роль піаніста в барі казино в першій частині трилогії про Остіна Пауерса. Ця пародія на Бондіану буквально нашпигована посиланнями не лише на фільми про агента 007, але ще на масу інших популярних стрічок шістдесятих, від "Фотозбільшення" Антоніоні до фільмів про The Beatles (які також із задоволенням виконували його пісні). Бакарак, який співає в кадрі свій хіт 1965 року What the World Needs Now Is Love, уособлює той самий "золотий" час, коли пісні змушували людей сміятися та плакати, а кіно справді стало найважливішим із мистецтв.

