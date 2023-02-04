3 комедійні мелодрами на вихідні, перевірені часом (відео)

"Король-рибалка", "Людина без минулого" та "Будучи там" – класичні мелодрами, присмачені м’яким гумором

В український прокат вийшла класика Голлівуду вісімдесятих – "Людина дощу" з Томом Крузом і Дастіном Хоффманом у головних ролях, фільм про непростий шлях зближення двох братів, один з яких страждає на аутизм. Продовжуючи нашу щотижневу рубрику, "Телеграф" рекомендує читачам зворушливі кіноісторії про незвичайних людей, яким доводиться заново шукати своє місце в житті.

Шукачі втраченого Граалю

"Король-рибалка" (1991). Коли у 1992 році цей фільм був номінований на п’ять премій "Золотий глобус", включаючи номінацію за найкращий фільм та режисуру, жовчний Террі Гілліам надіслав до Голлівудської асоціації іноземної преси телеграму з вдячністю за те, що "задокументували мій намір продатись".

Справді, це самий конформістський і голлівудський фільм режисера, який в одній з наступних своїх робіт показав, наприклад, як з героя Джеффа Бріджес ("Великий Лебовскі") роблять опудало. Причому буквально.

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"Король-рибалка" – кіно про почуття провини, спокуту і, зрештою, чоловічу дружбу. Самозакоханий радіо-діджей Джек (Бріджесс) своєю балаканиною в ефірі провокує маніяка на бійню, в результаті один з тих, хто вижив, професор історії (Робін Вільямс) стає напівбожевільним бродягою. Само собою, після цього Джек, що не знаходить собі місця, намагається повернути героя Вільямса до життя, попутно повертаючи собі і кар’єру, і втрачені цінності.

"Фірмову" режисуру Гілліама з його сюрреалістичними образами та гумором на межі незручності відтіняє дивовижна робота Вільямса. Там, де актор скоріше тиснув би на жалість, цей іскрометний комік з трагічною долею писав образ свого героя, який живе у уявному світі лицарів і принцес, цілою палітрою фарб: то смішним, то безглуздим, то лякаючим, але завжди викликаючим щиру людську симпатію і співчуття. Історія їхніх взаємин з Джеком — одна з найсмішніших і зворушливих історій чоловічої дружби в кіно.

Чим зайнятися мерцеві в Гельсінкі

"Людина без минулого" (2002). У лікарні швидкої допомоги в холодному непривітному Гельсінкі вмирає людина, яку жорстоко побили хулігани на вокзалі (найзнаменитіша роль Маркку Пелтолли). Вмирає, щоб відродитися до нового життя в зовсім іншому місті, ніби перекинутому у минуле – Гельсінкі без мобільних телефонів, вогнів реклами, телевізорів та сучасних автомобілів. Таким було місто до його народження, коли познайомилися його батьки.

Чи смерть – це просто алегорія відродження із самого дна життя, на якому він опинився після тяжкої травми голови? Людиною без документів, без імені, без пам’яті та без минулого? Так чи інакше, але саме тут, серед безробітних жебраків та волоцюг, він знову знайде себе і зустріне своє кохання, офіцера армії порятунку Ірму з обличчям актриси Каті Оутінен.

Улюблений собака режисера Акі Каурісмякі Лайка та його муза Каті Оутінен

"Людина без минулого" стала найславетнішим фільмом фінського генія Акі Каурісмякі, який отримав гран-прі в Каннах-2022 з рук самого Девіда Лінча. Це дуже тонко зроблена робота, що дивно поєднує жорстокість і сентиментальність, поезію та чорний гумор, почуття любові та відчуття безнадійності. А ще він дуже чудово знятий. Любов до скупих, навіть мінімалістичних драм Робера Брессона не менш парадоксально поєднуються в Каурісмякі зі смаком вишуканого дизайну кожного кадру – не дарма Лінч, художник за першою спеціальністю, був у захваті.

Продовженням гуманістичних ідей та пост-модерної естетики "Людини без минулого" став фільм "Гавр", зроблений вже як святкова казка. На жаль, у 2017 році Каурісмякі пішов на спокій і більше не знімає.

Садівник дає останній шанс

"Будучи там" (1979). Один із найкращих фільмів Хела Ешбі – практично забутого сьогодні режисера з когорти "Нового Голлівуду", який, на жаль, так і не зміг виплутатися з героїнового виру та помер у віці 56 років.

У руках Хела Ешбі саркастичний роман Єжи Косинського "Садівник" (у 2019 році вийшла на екрани екранізація іншої його книги, знятий в Україні "Розмальований птах" ), що показує істеблішмент Вашингтона в кривому дзеркалі політичної сатири, перетворився на тонку, зворушливу історію із дещо сюреалістичним гумором.

Отже, у своєму маєтку помирає хазяїн – впливовий вашингтонський бізнесмен. Його садівник на ім’я Ченс (Шанс), привабливий чоловік середніх років, як тепер кажуть, з особливими потребами (за чутками, незаконнонароджений син господаря), ніколи не виходив за межі будинку, знаючи про навколишній світ лише те, що побачив по телевізору. І тепер він наданий сам собі.

Садівник чудово вихований, вміє з непомітним смаком доношувати костюми господаря і на кожне запитання з посмішкою, що щиро обеззброює, відповідає сентенцією зі своєї садівничої практики. Як не дивно, кожна така відповідь приходиться до місця. Опинившись у будинку впливового сенатора, Ченс привабив усіх навколо, і ось уже його ім’я називають серед можливих претендентів на пост президента США.

Звичайно ж, цього фільму не було б без великого коміка Пітера Селлерса ("Рожева пантера", "Доктор Стрейнджлав"), майстра перевтілень. В інтелігентну режисуру Ешбі, що м’яко зрізає всі дурні і вульгарні кути історії, він вніс дуже теплу людську інтонацію з присмаком нескінченного смутку. Такі фільми знімаються нечасто та запам’ятовуються на все життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові серіали, які виходять у лютому.

А також про те, як серіали дають друге життя забутим пісням Depeche Mode, Metallica, Кейт Буш та інших артистів та гуртів.