Умер Берт Бакарак. Вспоминаем 5 главных кинохитов композитора (видео)

Бакарак написал 73 шлягера – и это не считая песен, которые не вошли в хит-парады

Один из самых известных композиторов-песенников ХХ века Берт Бакарак умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Ему было 94 года.

Карьера Бакарака началась еще в конце пятидесятых, когда он аккомпанировал великой Марлен Дитрих в ее турне по Европе и США. Обожал джаз, еще подростком пробираясь в джазовые клубы Нью-Йорка, куда не пускали несовершеннолетних, но именно там создавалась великая американская музыка боп. Воевал на Корейской войне, дружил с авангардистом Джоном Кейджем, а с начала шестидесятых писал один успешных хит за другим.

Он создал 73 шлягера, которые попали в американский топ-40, и 52, вошедших в британский хит-парад. Трижды номинировался на "Оскар", получил за музыку к фильмам три "Золотых глобуса" и одну премию BAFTA. "Телеграф" предлагает вспомнить главные кинохиты Бакарака.

"Бутч Кэссиди и Санденс Кид"

Одна из самых известных песен композитора – Raindrops Keep Fallin' on My Head, написанная для романтического вестерна 1969 года "Бутч Кэссиди и Санденс Кид". В этой истории двух неунывающих грабителей банков (в главных ролях снялись Роберт Редфорд и Пол Ньюман) угадывались герои молодежной контркультуры, что вернуло популярность вестернам в США – традиционно очень правому жанру. Ну, а Бакарак получил два своих первых "Оскара", за саундтрек и песню.

"Казино Рояль"

Вторую номинация на "Оскар" за лучшую песню композитору принес опус The Look of Love, написанный совместно с постоянным соавтором Бакарака, поэтом Хэлом Дэвидом, и проникновенно исполненный великой Дасти Спрингфилд. Песня вошла в саундтрек фильма "Казино Рояль" – но не того, о котором вы подумали, а пародии на Бондиану с комиками Вуди Алленом и Питером Селлерсом в главных ролях. Меланхоличная босса-нова очень забавно контрастирует с эксцентричным юмором фильма.

"Артур"

В семидесятых годах популярность Бакарака начала угасать, но он смог вернуть себе утраченные позиции благодаря третьей жене Кэрол Байер Сагер, которая стала его новым соавтором. Главная тема из романтической мелодрамы 1981 года "Артур" с Дадли Муром и Лайзой Минелли в главных ролях стала в 1981 году большим хитом и принесла Бакараку третью номинацию на "Оскар".

"Альфи"

Эта песня Берта Бакарака была написана для рекламной компании фильма "Альфи" с Майклом Кейном – одного из лучших британских фильмов шестидесятых. Однако в саундтрек не вошла: за кадром "Альфи" звучит музыка джазового саксофониста Сонни Роллинза. Но песня в исполнении подопечной The Beatles Силлы Блэк оказалась настолько хорошо, что американские прокатчики включили ее в финальные титры – правда, в версии певицы Шер. Но получилось не менее красиво и проникновенно. А главное, идеально соответствует пессимистическому финалу картины.

"Остин Пауэрс: Человек-загадка международного масштаба"

Ему везло на шпионские комедии. Самое знаменитое камео Берта Бакарака – роль пианиста в баре казино в первой части трилогии об Остине Пауэрсе. Эта пародия на Бондиану буквально нашпигована отсылками не только на фильмы об агенте 007, но еще на массу других популярных лент шестидесятых, от "Фотоувеличения" Антониони до фильмов о The Beatles (которые тоже с удовольствием исполняли его песни). Бакарак, который исполняет в кадре свой хит 1965 года What the World Needs Now Is Love, олицетворяет то самое "золотое" время, когда песня заставляли людей смеяться и плакать, а кино в самом деле стало важнейшим из искусств.

