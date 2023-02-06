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Южная Корея бросила своих, а Израиль торговался за каждого. Как проходили обмены пленными на войнах ХХ века

Автор
Алексей Росовецкий Алексей Росовецкий
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Скоро этот пленный американский солдат вернется домой Новость обновлена 06 февраля 2023, 10:55
Скоро этот пленный американский солдат вернется домой. Фото Live Journal

В отличие от россиии, Украина придерживается принципов Женевской конвенции

Украина продолжает вытаскивать бойцов ВСУ из российского плена – еще 116 украинцев смогли вернуться домой. Только за прошлый год было проведено как минимум 30 обменов военнопленных, благодаря которым более тысячи человек с каждой стороны были возвращены на Родину. "Телеграф" предлагает вспомнить, как это происходило на самых кровопролитных войнах ХХ века.

Пленных не брать и в плен не сдаваться

Первые попытки законодательно урегулировать права пленных относятся еще к 1899 году, но до сегодняшнего дня воюющие государства пользуются положениями Третьей Женевской конвенции, принятой в 1929 году. Ее нормы были скорректированы, исходя из печальных уроков Второй мировой, а последние правки внесены 45 лет назад.

В любом случае, согласно Конвенции, военнопленные имеют право на крышу над головой, питание и медицинскую помощь, к ним нельзя применять пытки и эксплуатировать их труд. Кроме того, согласно 72-й статье, воющие стороны должны иметь возможность обмена пленными. Любопытно, что Женевскую конвенцию в 1929 году ратифицировали практически все крупные государства мира, за исключением двух – Японии и СССР.

Не удивительно, что во время Второй мировой войны сталинский Советский Союз отличался самым бесчеловечным отношением к пленным соотечественникам. Официально каждый солдат, оказавшийся в окружении и попавший в плен, объявлялся предателем. Широко известна история о том, как Сталин отклонил все предложения обменять своего старшего сына Якова, по официальной версии, попавшего в плен в 1941 году и через два года покончившего жизнь самоубийством в лагере Заксенхаузен. (В то же время предпринимались попытки его освободить, но неудачные.)

Репатриация немецких военнопленных из США
Репатриация немецких военнопленных из США

До сих пор не известно точное количество советских военнопленных, к которым нацисты относились с не меньшей жестокостью, чем к мирному населению на оккупированных территориях. Согласно немецким источникам, на Восточном фронте оказались в плену 5 млн 754 тыс. советских военнослужащих, из них только за первый год войны — 3 млн 355 тыс. Примерно столько же советских солдат и офицеров умерли либо были замучены в плену.

Несмотря на перенесенные испытания, после возвращения на Родину все советские военнопленные проходили жесткую проверку в НКВД. Историки называют цифру до 40% репрессированных – как солдат, так и офицеров, которые были отправлены в сибирские лагеря.

В свою очередь, порядка 2 млн немецких военнопленных содержались в условиях, вполне приемлемых как для страны с практически полностью разрушенной инфраструктурой. Собственно, пленные немцы ее и восстанавливали – строили новые дома, шоссе и железные дороги. Основная масса вернулась домой до 1950 года, и еще порядка 14 тыс., осужденных в СССР за военные преступления, в течение последующих пяти лет.

В отличие от СССР, Великобритания и Франция с самого начала войны под председательством Красного Креста начали переговоры с Германией об обмене ранеными и больными военнопленными и подписали соответствующее соглашение в 1939 году. Но все изменилось в 1942-м, когда Гитлер издал приказ не брать в плен британских коммандос, которые совершали отчаянные рейды на захваченных территориях. Даже если диверсанты носили военную форму со знаками различия, их уничтожали на месте.

Жизнь израильского солдата – бесценна

Наиболее гуманным по отношению к своим солдатам оказался Израиль. Достаточно вспомнить историю освобождения капрала Гилада Шалита, похищенного боевиками ХАМАСа в 2006 году и пять лет удерживаемого в заложниках. История его пленения и освобождения приобрела международный резонанс. Как и цена свободы: в результате долгих переговоров и нескольких неудачных попыток освобождения Гилада Шалита обменяли на тысячу палестинских заключенных, более 400 из которых были осуждены в Израиле за терроризм.

Гилад Шалит
Гилад Шалит впервые за пять лет плена говорит с близкими

Столь высокая цена объясняется религиозными причинами: "Освобождение евреев из неволи считалось одной из высших ценностей в нашем народе. Соответствующие цитаты можно найти в самых старинных еврейских текстах".

Первые сделки по обмену пленными между Израилем и арабскими странами состоялись уже во время Войны за независимость Израиля в 1948 и 1949 годах. В результате в египетском плену оказалось 156 израильтян, в иорданском — 673, в сирийском — 48 и в ливанском — восемь. В свою очередь Израиль взял в плен 5 тыс. палестинцев и 1,1 тыс. египтян, не считая сирийцев, ливанцев и других представителей арабских государств. Уже к июлю 1950-го все пленные из всех стан смогли вернуться домой.

Рэмбо не придет

Тем более удивительно отношение США к своим солдатам, оказавшимся в плену в ходе Корейской и Вьетнамских войн. Боевики вроде "Рэмбо" (1982) или "Пропавших без вести на поле боя" (1984), в которых отважные "зеленые береты" спасают бывших сослуживцев, продолжающих гнить на дне ям во вьетнамских деревнях, выглядят неловкой компенсаций.

Так, точное количество американских военнослужащих, пропавших без вести на войне в Корее в 1950-1953 гг., до сих пор неизвестно даже в США. Примерная цифра пленных – 7-8 тыс. человек, из которых порядка 400 сначала числились в списках, а потом просто исчезли в неизвестном направлении. (Одна из самых безумных теорий гласит, что все они были незаконно вывезены в Сибирь.) Домой вернулись порядка 4 тыс. американских военнослужащих, не менее 2,8 тыс. погибли в плену, 21 человек отказался возвращаться.

Не менее драматичными были судьбы пленных корейцев. Как пишет ВВС, президент Южной Кореи Ли Сынман в одностороннем порядке освободил более 25 тыс. северокорейских пленных, однако около 50 тыс. южнокорейских военнопленных так и не вернулись домой из КНДР.

"Против их воли военнопленные были распределены по военным частям КНДР, где они до конца своей жизни были вынуждены работать на строительстве или в рудниках, – утверждает издание. – Южная Корея забыла своих солдат. За прошедшие годы три президента страны встречались с северокорейскими лидерами, но ни разу возвращение военнопленных не обсуждалось".

Обмен пленными
Северный и Южный Вьетнам обменивали за один раз по 100-150 пленных

Что касается войны во Вьетнаме, то хотя за выполнением Парижских соглашений 1969 года, которые положили конец бойне, следила международная комиссия, так и не удалось установить точное число граждан, попавших в плен с подконтрольных Сайгону и Ханою территорий. Известно только, что в обменах участвовали по 100—150 пленных вьетнамцев со стороны Юга и Севера. Домой вернулся 591 американец.

"До сих пор в США существует гипотеза, что [часть пленных американцев] правительство бросило на произвол судьбы и некоторые из них остались живыми, – пишет издание Realist.Поскольку между Демократической республикой Вьетнам и США не было формального состояния войны, то с американскими пленными вьетнамская сторона решила не обращаться как с военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией, а как с военными преступниками. Поэтому они все были подвергнуты военно-полевому суду или военному трибуналу, а затем помилованы и репатриированы американской стороне".

Напомним, что если бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других воинских формирований подвергаются в плену жестокому обращению и пыткам, то Украина соблюдает принципы Женевской конвенции. Так что у российских солдат много привилегий в плену – они даже могут зарабатывать деньги в заключении.

Представители "Телеграфа" в свое время смогли побывать в одной из колоний для российских военных и проверили, как им живется.

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#США #История #Вьетнам #Северная Корея #Израиль #Южная Корея #Пленные #Обмен пленными