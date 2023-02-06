Южная Корея бросила своих, а Израиль торговался за каждого. Как проходили обмены пленными на войнах ХХ века

В отличие от россиии, Украина придерживается принципов Женевской конвенции

Украина продолжает вытаскивать бойцов ВСУ из российского плена – еще 116 украинцев смогли вернуться домой. Только за прошлый год было проведено как минимум 30 обменов военнопленных, благодаря которым более тысячи человек с каждой стороны были возвращены на Родину. "Телеграф" предлагает вспомнить, как это происходило на самых кровопролитных войнах ХХ века.

Пленных не брать и в плен не сдаваться

Первые попытки законодательно урегулировать права пленных относятся еще к 1899 году, но до сегодняшнего дня воюющие государства пользуются положениями Третьей Женевской конвенции, принятой в 1929 году. Ее нормы были скорректированы, исходя из печальных уроков Второй мировой, а последние правки внесены 45 лет назад.

В любом случае, согласно Конвенции, военнопленные имеют право на крышу над головой, питание и медицинскую помощь, к ним нельзя применять пытки и эксплуатировать их труд. Кроме того, согласно 72-й статье, воющие стороны должны иметь возможность обмена пленными. Любопытно, что Женевскую конвенцию в 1929 году ратифицировали практически все крупные государства мира, за исключением двух – Японии и СССР.

Не удивительно, что во время Второй мировой войны сталинский Советский Союз отличался самым бесчеловечным отношением к пленным соотечественникам. Официально каждый солдат, оказавшийся в окружении и попавший в плен, объявлялся предателем. Широко известна история о том, как Сталин отклонил все предложения обменять своего старшего сына Якова, по официальной версии, попавшего в плен в 1941 году и через два года покончившего жизнь самоубийством в лагере Заксенхаузен. (В то же время предпринимались попытки его освободить, но неудачные.)

Репатриация немецких военнопленных из США

До сих пор не известно точное количество советских военнопленных, к которым нацисты относились с не меньшей жестокостью, чем к мирному населению на оккупированных территориях. Согласно немецким источникам, на Восточном фронте оказались в плену 5 млн 754 тыс. советских военнослужащих, из них только за первый год войны — 3 млн 355 тыс. Примерно столько же советских солдат и офицеров умерли либо были замучены в плену.

Несмотря на перенесенные испытания, после возвращения на Родину все советские военнопленные проходили жесткую проверку в НКВД. Историки называют цифру до 40% репрессированных – как солдат, так и офицеров, которые были отправлены в сибирские лагеря.

В свою очередь, порядка 2 млн немецких военнопленных содержались в условиях, вполне приемлемых как для страны с практически полностью разрушенной инфраструктурой. Собственно, пленные немцы ее и восстанавливали – строили новые дома, шоссе и железные дороги. Основная масса вернулась домой до 1950 года, и еще порядка 14 тыс., осужденных в СССР за военные преступления, в течение последующих пяти лет.

В отличие от СССР, Великобритания и Франция с самого начала войны под председательством Красного Креста начали переговоры с Германией об обмене ранеными и больными военнопленными и подписали соответствующее соглашение в 1939 году. Но все изменилось в 1942-м, когда Гитлер издал приказ не брать в плен британских коммандос, которые совершали отчаянные рейды на захваченных территориях. Даже если диверсанты носили военную форму со знаками различия, их уничтожали на месте.

Жизнь израильского солдата – бесценна

Наиболее гуманным по отношению к своим солдатам оказался Израиль. Достаточно вспомнить историю освобождения капрала Гилада Шалита, похищенного боевиками ХАМАСа в 2006 году и пять лет удерживаемого в заложниках. История его пленения и освобождения приобрела международный резонанс. Как и цена свободы: в результате долгих переговоров и нескольких неудачных попыток освобождения Гилада Шалита обменяли на тысячу палестинских заключенных, более 400 из которых были осуждены в Израиле за терроризм.

Гилад Шалит впервые за пять лет плена говорит с близкими

Столь высокая цена объясняется религиозными причинами: "Освобождение евреев из неволи считалось одной из высших ценностей в нашем народе. Соответствующие цитаты можно найти в самых старинных еврейских текстах".

Первые сделки по обмену пленными между Израилем и арабскими странами состоялись уже во время Войны за независимость Израиля в 1948 и 1949 годах. В результате в египетском плену оказалось 156 израильтян, в иорданском — 673, в сирийском — 48 и в ливанском — восемь. В свою очередь Израиль взял в плен 5 тыс. палестинцев и 1,1 тыс. египтян, не считая сирийцев, ливанцев и других представителей арабских государств. Уже к июлю 1950-го все пленные из всех стан смогли вернуться домой.

Рэмбо не придет

Тем более удивительно отношение США к своим солдатам, оказавшимся в плену в ходе Корейской и Вьетнамских войн. Боевики вроде "Рэмбо" (1982) или "Пропавших без вести на поле боя" (1984), в которых отважные "зеленые береты" спасают бывших сослуживцев, продолжающих гнить на дне ям во вьетнамских деревнях, выглядят неловкой компенсаций.

Так, точное количество американских военнослужащих, пропавших без вести на войне в Корее в 1950-1953 гг., до сих пор неизвестно даже в США. Примерная цифра пленных – 7-8 тыс. человек, из которых порядка 400 сначала числились в списках, а потом просто исчезли в неизвестном направлении. (Одна из самых безумных теорий гласит, что все они были незаконно вывезены в Сибирь.) Домой вернулись порядка 4 тыс. американских военнослужащих, не менее 2,8 тыс. погибли в плену, 21 человек отказался возвращаться.

Не менее драматичными были судьбы пленных корейцев. Как пишет ВВС, президент Южной Кореи Ли Сынман в одностороннем порядке освободил более 25 тыс. северокорейских пленных, однако около 50 тыс. южнокорейских военнопленных так и не вернулись домой из КНДР.

"Против их воли военнопленные были распределены по военным частям КНДР, где они до конца своей жизни были вынуждены работать на строительстве или в рудниках, – утверждает издание. – Южная Корея забыла своих солдат. За прошедшие годы три президента страны встречались с северокорейскими лидерами, но ни разу возвращение военнопленных не обсуждалось".

Северный и Южный Вьетнам обменивали за один раз по 100-150 пленных

Что касается войны во Вьетнаме, то хотя за выполнением Парижских соглашений 1969 года, которые положили конец бойне, следила международная комиссия, так и не удалось установить точное число граждан, попавших в плен с подконтрольных Сайгону и Ханою территорий. Известно только, что в обменах участвовали по 100—150 пленных вьетнамцев со стороны Юга и Севера. Домой вернулся 591 американец.

"До сих пор в США существует гипотеза, что [часть пленных американцев] правительство бросило на произвол судьбы и некоторые из них остались живыми, – пишет издание Realist. – Поскольку между Демократической республикой Вьетнам и США не было формального состояния войны, то с американскими пленными вьетнамская сторона решила не обращаться как с военнопленными в соответствии с Женевской конвенцией, а как с военными преступниками. Поэтому они все были подвергнуты военно-полевому суду или военному трибуналу, а затем помилованы и репатриированы американской стороне".

Напомним, что если бойцы ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и других воинских формирований подвергаются в плену жестокому обращению и пыткам, то Украина соблюдает принципы Женевской конвенции. Так что у российских солдат много привилегий в плену – они даже могут зарабатывать деньги в заключении.

Представители "Телеграфа" в свое время смогли побывать в одной из колоний для российских военных и проверили, как им живется.