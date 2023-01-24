Укр

Сломали обе ноги, похудел на 40 кг: капеллан с "Азовстали" рассказал про российский плен

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
855
Андрей Моисеенко только спустя много месяцев смог рассказать свою историю
Андрей Моисеенко только спустя много месяцев смог рассказать свою историю. Фото telegraf.com.ua

Россияне обращались с украинцами еще хуже, чем кавказцы

Диакон ПЦУ, 54-летний Андрей Моисеенко был в числе тех, кто был в окруженной российскими оккупантами "Азовстали" и сдался по приказу, — много месяцев он пробыл в плену, прежде чем смог вернуться домой.

В заключении россияне издевались над ним и другими украинцами, избивали и ломали кости без повода, а медики не оказывали никакой помощи, — об этом всем он рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, из Мариуполя пленных вывозили автобусами в Еленовку, где он пробыл девять дней, после чего на 3 месяца и 3 недели попал в СИЗО в Таганроге.

"На второй день пребывания в Таганроге мне сломали ногу. Позже она неправильно срослась. Обращения к медикам смысла не имели. Они сразу "прописывали" физические упражнения. "Меньше воды пейте, чтобы не опухало", — сказал мне "врач". А через два месяца сломали вторую ногу. Повода для этого не было", — рассказывает отец Андрей.

По его словам, россияне обращались с пленными еще хуже, чем кавказцы, — за три месяца в Таганроге после побоев погибло два украинца.

"Думаю, им и денег не нужно было – они приходили на работу, чтобы издеваться над пленными. Им даже повода для избиения не нужно было. В любой момент могут поломать тебе ребра, руки, ноги. Беспричинно. Мы все просто слушали, всегда – с закрытыми глазами. Открыл глаза – получил удар. Даже когда ходишь, делаешь это буквой "Г" — голова должна быть у пола. А глаза чуть-чуть открыты, чтобы понимать, куда идешь. Если глаза больше открыты, получил удар", — вспоминает мужчина.

Поскольку Моисеенко был с травмой головы и заикался, ему задавали не так много вопросов, но в целом над всеми во время допросов издевались.

Из Таганрога его перевели в колонию в Каменск-Шахтинский в Ростовской области, а оттуда — в Курский центральный СИЗО.

29 октября отца Андрея вернули путем обмена в Украину, и он считает, что попал в списки благодаря Богу.

В плену Моисеенко похудел на 40 килограммов и впереди у него длительная реабилитация.

"Ноги в Днепре я не вылечил. Есть проблемы с позвоночником и работой головного мозга (провалы в памяти). Военно-врачебная комиссия определит, где я буду лечиться", — говорит он.

Как сообщал "Телеграф", ранее о пытках и избиениях в российском плену рассказывала и медик с "Азовстали".

Теги:
#Азовсталь #Мариуполь #Плен