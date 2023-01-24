Сломали обе ноги, похудел на 40 кг: капеллан с "Азовстали" рассказал про российский плен

Россияне обращались с украинцами еще хуже, чем кавказцы

Диакон ПЦУ, 54-летний Андрей Моисеенко был в числе тех, кто был в окруженной российскими оккупантами "Азовстали" и сдался по приказу, — много месяцев он пробыл в плену, прежде чем смог вернуться домой.

В заключении россияне издевались над ним и другими украинцами, избивали и ломали кости без повода, а медики не оказывали никакой помощи, — об этом всем он рассказал в интервью "Телеграфу".

По его словам, из Мариуполя пленных вывозили автобусами в Еленовку, где он пробыл девять дней, после чего на 3 месяца и 3 недели попал в СИЗО в Таганроге.

"На второй день пребывания в Таганроге мне сломали ногу. Позже она неправильно срослась. Обращения к медикам смысла не имели. Они сразу "прописывали" физические упражнения. "Меньше воды пейте, чтобы не опухало", — сказал мне "врач". А через два месяца сломали вторую ногу. Повода для этого не было", — рассказывает отец Андрей.

По его словам, россияне обращались с пленными еще хуже, чем кавказцы, — за три месяца в Таганроге после побоев погибло два украинца.

"Думаю, им и денег не нужно было – они приходили на работу, чтобы издеваться над пленными. Им даже повода для избиения не нужно было. В любой момент могут поломать тебе ребра, руки, ноги. Беспричинно. Мы все просто слушали, всегда – с закрытыми глазами. Открыл глаза – получил удар. Даже когда ходишь, делаешь это буквой "Г" — голова должна быть у пола. А глаза чуть-чуть открыты, чтобы понимать, куда идешь. Если глаза больше открыты, получил удар", — вспоминает мужчина.

Поскольку Моисеенко был с травмой головы и заикался, ему задавали не так много вопросов, но в целом над всеми во время допросов издевались.

Из Таганрога его перевели в колонию в Каменск-Шахтинский в Ростовской области, а оттуда — в Курский центральный СИЗО.

29 октября отца Андрея вернули путем обмена в Украину, и он считает, что попал в списки благодаря Богу.

В плену Моисеенко похудел на 40 килограммов и впереди у него длительная реабилитация.

"Ноги в Днепре я не вылечил. Есть проблемы с позвоночником и работой головного мозга (провалы в памяти). Военно-врачебная комиссия определит, где я буду лечиться", — говорит он.

Как сообщал "Телеграф", ранее о пытках и избиениях в российском плену рассказывала и медик с "Азовстали".