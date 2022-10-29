Война — день 248: ВСУ снизили темпы продвижения, а оккупанты готовятся к обороне в крупных городах

Оперативно о главном 29 октября

Полномасштабное российское вторжение в Украину длится уже 248 дней. ВСУ продолжают наступать на восточном и южном направлениях, хотя из-за неблагоприятных погодных условий темпы продвижения снизились, что позволило оккупантам лучше подготовить свои позиции. В частности аналитики отметили, что российские войска активно готовятся к защите крупных городов, хотя и испытывают серьезные проблемы с комплектацией подразделений и боевым духом. А вот с чем они не испытывают проблем, так это с количеством солдат, которые отправляются на убой. Так по мнению генсека НАТО Йенса Столтенберга в настоящее время наблюдается "самая серьезная эскалация" с момента начала вторжения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

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Напомним, с информацией за 26 октября можно ознакомиться в материале: "Война — день 245: из-за атак рф на города снова гибнут мирные украинцы, ВСУ освобождают Харьковщину".

О том, что происходило 27 октября читайте в сводке: "Война — день 246: жестокие бои на Донбассе, обстрелы городов Украины ракетами и дронами продолжаются".

Данные за 28 октября доступны в материале: "Война — день 247: оккупанты пытаются наступать на Донбассе, в Украине веерные отключения электроэнергии".