Война — день 247: оккупанты пытаются наступать на Донбассе, в Украине веерные отключения электроэнергии

Оперативно о главном 28 октября

Полномасштабное вторжение войск российской федерации в Украину продолжается 247 дней. Тяжелые бои продолжаются на Донбассе и юге Украины: противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях, в то же время не прекращает ведение наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Тем временем из-за продолжающихся ударов российских ракет и пусков ими дронов-камикадзе по энергетической инфраструктуре страны в регионах Украины продолжаются масштабные отключения электричества.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 28 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с энергетической безопасностью Запорожской АЭС остается нестабильной, но в последние дни станция обеспечена беспрерывным энергоснабжением.

Напомним, информация за 25 октября доступна в трансляции: "Война — день 244: ВСУ сдерживают оккупантов на Донбассе и местами сами наступают".

С информацией за 26 октября можно ознакомиться в материале: "Война — день 245: из-за атак рф на города снова гибнут мирные украинцы, ВСУ освобождают Харьковщину".

О том, что происходило 27 октября читайте в сводке: "Война — день 246: жестокие бои на Донбассе, обстрелы городов Украины ракетами и дронами продолжаются".