"Пали в священной войне": кадыров признал крупные потери в Украине

Почти неделю на месте базы искали тела чеченцев

В начале последней недели октября в Херсонской области Вооруженные силы Украины нанесли удар по базе чеченцев, воевавших на стороне россии, — по последним данным, погибли десятки человек, а еще более полусотни пострадали.

Об этом заявил глава Чечни рамзан кадыров на своем канале в Telegram.

По его словам, на данный момент спасательные работы на месте уже завершили, и удалось подытожить список жертв, — погибли 23 кадыровца, еще 58 пострадали, при этом четверо из них в тяжелом состоянии.

"В тот день потери в одночасье с нашей стороны были большие, но чеченцы участвуют в джихаде, сражаясь против сил иблиса. И если суждено пасть в священной войне, то это честь и большая радость для каждого истинного мусульманина", — заявил кадыров.

В своем классическом стиле он пригрозил украинцам расправой и заявил, что в тот же день якобы была совершена вылазка, в ходе которой ВСУ тоже понесли большие потери, однако никакого подтверждения его словам нет.

Также кадыров призвал чеченцев учиться обращению с оружием, обосновывая это тем, что это обязанность каждого мусульманина.

Как сообщал "Телеграф", ранее рамзан кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сына отправились воевать на передовую в Украине, — однако вскоре после этого их заметили на курорте.