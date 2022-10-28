Оккупанты готовятся к обороне Херсона: свежие карты военных действий в Украине

Обстрелы россиян продолжаются, но наступление украинских войск не сильно сдерживают

Президент российской федерации владимир путин продолжил отрицать суверенитет Украины, так что вполне понятно, что серьезные переговоры пока невозможны. Многие заявления в этом комментарии подчеркивают неприятие диктатором идеи о существовании любой независимой украинской национальной идентичности. Поэтому ВСУ продолжают наступление в южных и восточных областях, в то время как российская армия готовится защищать крупные города.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, определенные российские источники утверждают, что украинские войска вели контрнаступательные действия на северо-востоке Харьковской области и на линии Кременно-Лисичанск. К тому же, украинские силы проводили ограниченные наземные штурмы в Херсонской области, а российские войска продолжают вести обстрелы Донецкой области.

Армия кафиров продолжает активную подготовку к обороне на восточном берегу Днепра в Херсонской области. Для этого они также пытаются привлечь иностранных граждан россии, которые там работают. Также группа Вагнера, по всей вероятности, продолжает развивать свои возможности для ведения воздушной войны и размещает более сложную технику по сравнению с обычными российскими военными.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции вдоль линии Кременно-Лисичанск Донецкой области. Возможно, также идут бои вокруг Белогоровки, указывая, что украинские наступательные операции продолжаются и к югу от Кременной. Российский боевой резерв в этом районе озабочен будущим украинским штурмом на город с нескольких сторон.

Карта контрнаступления ВСУ на северо-востоке

В Донецкой области российские захватчики продолжают обстрелы. Хотя при этом украинские войска смогли отразить штурмы Бахмута к северо-востоку от города в районе Соледара (13 км к северо-востоку от Бахмута) и к югу от города в районе Иванграда (4 км к югу от Бахмута) и Майорску. Россияне пытаются сохранить свое положение, ведут обычный огонь из косвенной наводки вдоль линии столкновения на Донбассе.

Карта боев на востоке Украины

Юг Украины

Российские войска проводят оборонительные операции вдоль восточного берега реки Днепр в ожидании наступления украинских войск. На фоне этого захватчики укрепляют позиции на восточном берегу Днепра и ведут активную воздушную разведку. При этом Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции и активно угрожают российским войскам артиллерийским огнем, что заставляет вести активную оборону.

Есть вероятность, что украинские войска совершили ограниченные наземные атаки в Херсонской области. Они также стягивают резервы в район Давидов Брод на западе Херсонской области и вдоль текущей линии фронта к северу от района Берислав-Новая Каховка. ВСУ проводят кампанию блокирования районов концентрации россиян и военных активов Херсонской области.

Карта боевых действий в Херсонской области

Как сообщал "Телеграф" ранее, россия атаковала Киевскую область дронами-камикадзе. К тому же удары производились по Одесской, Николаевской и Винницкой областях. Большое количество дронов было сбито. Однако после в центральных областях Украины возникли проблемы со светом, жителей предупредили о длительных отключениях электроэнергии.