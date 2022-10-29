Россияне готовятся к обороне в Херсоне: актуальные карты боев в Украине

Ситуация на фронте непростая — идут активные бои, но детали операций не разглашаются

Россияне регулярно хвастают успехами в районе Бахмута, но это не соответствует действительности. Аналитики института войны отмечают, что войскам рф не удалось добиться значительного продвижения ни в районе Бахмута, ни где либо.

В отчете отмечается, что ограниченное продвижение к опорному пункту в Бахмуте есть, но медленными темпами и с большими потерями. Но атаки они не прекращают.

На юге россияне "эвакуировали" часть оккупированной Херсонской области. На южное направление они перебрасывают мобилизованных и занимают оборонительные позиции на западном берегу Днепра. Обстрелы и бои продолжаются.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Россияне заявляют про продолжение украинского контрнаступления на линии Сватово-Кременная. Сообщается о боях в Луганской области западнее Лисичанска и западнее Сватово. На этой линии обороны у россии могут быть проблемы — низкий моральный дух мобилизированных. Их даже не хотят пускать на передовую.

Карта контрнаступления ВСУ на северо-востоке Украины

В Донецкой области россияне не замедляют атаки как на Бахмут, так и на другие города. Украинские силы атаки отбивают не давая врагу продвинуться. Многие населенные пункты — Бахмут, Клещеевка, Яковлевка, Соледар, под плотным огнем оккупантов. Атаки россиян были в районе Авдеевки и возле Марьинки, Невельского, Времовки.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Ситуация на южном фронте остается напряженной. Россияне стягивают мобилизованных и готовятся к обороне на западном берегу Днепра. В Херсоне город готовят к уличным боям, укрепив здания и закрыв окна мешками с песком. Усилилась борьба оккупантов против партизанского движения, они накануне подожгли российское отделение полиции. Также они могут готовить дополнительные линии обороны ближе к Крыму — в Скадовске и Геническе отмечена переправка медоборудования, украденного из больниц с северо-запада Херсонской области.

Украинские военные продолжают бороться с врагом и нарушать его логистику — украинская авиация нанесла 8 ударов по местам сосредоточения сил и оружия россиян, системам ПВО и опорном пункте в Николаевском, Первомайском, Бериславском районе. Три склада с боеприпасами уничтожено в Николаевском и Бериславском районах, отмечают в ОК "Юг". Также по данным из россии и по геолокации известно про бои в районе Сухого Ставка и Снигуровки.

Карта контрнаступления ВСУ на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что США передадут Украине новый пакет вооружения — стало известно, что в нем будет. Также стало известно почему Иран так громко отрицает использование своих беспилотников россией в Украине — это может привести к новым санкциям против страны и будущим репарациям.