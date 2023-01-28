Вечная классика: 3 комедии на выходные, проверенные временем (видео)

"Рыбка по имени Ванда", "Афера" и "Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны"

Сейчас, когда всем нам так сложно оторваться от эфиров военных экспертов, хочется хоть немного положительных эмоций. Отвлечься хотя бы ненадолго от новостей из Соледара и о поставках тяжелого вооружения, забыть на какое-то время о воздушных тревогах и ракетных ударах.

Для этого "Телеграф" решил запустить еженедельную рубрику, в которой мы будем рекомендовать вам три комедийных фильма на выходные. И начнем с классики плутовских комедий – фильмов "Рыбка по имени Ванда", "Афера" и "Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны". Что может быть смешнее историй о мошенниках, которые пытаются обставить других таких же жуликов?

Американские горки в чопорном Лондоне

"Рыбка по имени Ванда" (1988). Эта криминальная комедия от Джона Клиза и Майкла Пэйлина, бывших участников комик-труппы "Монти Пайтон", которые в конце шестидесятых совершили на ТВ форменную революцию в нашем понимании смешного – классическая история "идеального преступления", когда с самого начала все идет не по плану.

Члены банды "подставляют" своего главаря, чтобы не делиться добычей, но оказалось, что перед арестом он успел перепрятать вожделенные алмазы. Чтобы узнать, куда, очаровательная воровка Ванда в исполнении Джейми Ли Кертис соблазняет адвоката, но вот беда – влюбляется сама. Понятное дело, что подельники, влюбленные в Ванду, не хотят делиться ни добычей, ни предметом своего обожания.

"Рыбка" была номинирована на премию Британской киноакадемии за лучший актерский ансамбль

Согласно Википедии, во время просмотра один датчанин умер от смеха, что вполне объясняет скромное обаяние этого фильма. "Рыбка по имени Ванда" – очень английское кино, пронизанное абсурдным юмором, который не обязательно лежит на поверхности. Но даже если вам не близко пресловутое британское чувство смешного, вряд ли вас оставит равнодушным сюжет, напоминающий американские горки, отличные диалоги и яркий актерский ансамбль. Кевин Клайн получил за свою работу "Оскара", Пэйлин и Клиз – не менее престижную премию BAFTA, а Ли Кертис была номинирована на "Золотой глобус".

Зло должно быть облапошено

"Афера" (1973). На депрессивной фоне американского кино 70-х "Афера" выглядит ярким жизнерадостным лучом – каким, собственно, я должен быть луч кинопроектора, несущий зрителям надежду и радость.

После феноменального успеха вестерна "Бутч Кэссиди и Санденс Кид" режиссер Джордж Рой Хилл снова сводит вместе две звезды, Пола Ньюмана и Роберта Редфорда, которые на сей раз играют парочку мошенников времен Великой депрессии. Старый и молодой пройдоха объединяются вместе, чтобы отомстить мафиози за смерть своего друга. Зная слабость гангстера к азартным играм, они втягивают его в головокружительную аферу, чтобы обобрать до нитки. Конечно же, им это удается, хотя лихо играющий на зрительских ожиданиях режиссер умеет не только веселить, но и мастерски нагнетать напряжение.

Чересчур самоуверенный герой Роберта Шоу (слева) еще не знает, что ему уготовила парочка отпетых мошенников

Спойлер не помешает вам получить удовольствие от этого искрометного фильма, его и без того давным-давно разобрали на цитаты. Мало того, успех "Аферы" породил целую волну подражаний – достаточно вспомнить итальянский "Блеф" с Адриано Челентано и Энтони Куинном или польскую дилогию "Ва-Банк". И уже в нулевых аргентинский режиссер Фабьен Бьелински использовал сюжет "Аферы" для своего гениального дебюта "Девять королев".

Ограбление по-итальянски, бессмысленное и смешное

"Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны" (1958). Герои этой классической "комедии по-итальянски" – незадачливые мошенники и воры, постоянно попадающие в нелепые ситуации и едва сводящие концы с концами, способные обжулить, в лучшем случае, только таких же, как они сами, вечно безденежных пройдох.

Призрак "большого куша" – сейфа в ломбарде, объединяет в одну банду совершенно разных людей: мелкого воришку, боксера-неудачника, старого взломщика под надзором полиции, незадачливого отца семейства, чья жена попалась на контрабанде сигарет, и так далее. Конечно же, их "идеальное преступление" с самого начала идет не по плану вплоть до непредсказуемого финала.

Жанр "комедии по-итальянски" вырос из неореализма, поэтому все герои, несмотря на шаржированные образы, чисто по-человечески очень симпатичны. А свойственная неореалистам манера снимать на улицах и в реальных интерьерах позволила сохранить на пленке уникальную атмосферу послевоенной Италии, погрязшей в нищете, но не теряющей ни элегантности, ни жизнелюбия.

Матерый взломщик сейфов с лицом комика Тото (права) передает опыт молодежи и не только

Классик Марио Моничелли собрал в кастинге четыре звезды. Это комик Тото с его надменной маской поиздержавшегося аристократа, бесконечно обаятельный Марчелло Мастрояни, Витторио Гассман, в семидесятые следом за Мастрояни также ставший символом авторского кино, и прекрасная Клаудиа Кардинале, для которой фильм стал экранным дебютом.

И пусть вас не пугает ч/б и допотопный год выхода на экраны: это изобретательное, очень смешное и бесконечно доброе кино. Сейчас таких не делают.

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