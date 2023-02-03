Умер легендарный модельер Пако Рабанн

Мужчина не дожил до своего 89-летие две недели

В пятницу, 3 февраля, стало известно о смерти 88-летнего французского модельера Пако Рабанна. 18 февраля звезде мира моды могло бы исполнится 89 лет.

О смерти Рабанна сообщает издание WWD. О том, что модельер ушел в мир иной, подтверждает испанская группа Puig, которая контролирует модный дом Paco Rabanne и парфюмерный бизнес.

"Дизайнер испанского происхождения был синонимом эстетики космической эры и самых продаваемых духов", — говорится в тексте.

Что известно о Пако Рабанне

Франсиско Рабанеда-и-Куэрво родился 18 февраля 1934 года в Стране Басков (Испания) и стал известен миру в 1960-е годы. После гибели отца в Гражданскую войну на родине в 1936 году, Пако вместе с матерью уехал во Францию.

Повзрослев, Рабанн основал собственный дом высокой моды, который назвал своим именем — Paco Rabanne. Сначала он создавал эксклюзивные аксессуары и украшения для Givenchy, Christian Dior, Yves Saint Laurent, а в 1966 году представил в Париже свою первую коллекцию одежды, изготовленную из бумаги, пластика, металла. Также привлекло внимание прессы то, что моделями Пако стали темнокожие девушки.

В 1969 году мужчина создал свои первые духи Calandre; в 1973 году — мужской аромат со смешанным запахом цветов и дерева Paco Rabanne pour Homme, что стало прорывом в мире парфюмерии.

Пако Рабанн за работой

Его "космические" наряды носили самые известные звезды кино, в том числе Одри Хепберн, Франсуаза Арди, Джейн Фонда и другие звезды.

Джейн Фонда, 1968

Франсуаза Арди, 1968

Женщин вокруг гениального кутюрье всегда было много, они его любили и хотели быть с ним, не хотел этого он сам. Всего себя отдавал работе, занимался благотворительностью.

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